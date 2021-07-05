Galatasaray'dan Davide Santon hamlesi! Roma ile görüşmeler başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da, transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılarda Fatih Terim'in raporuna göre hareket edilirken, transfer önceliklerinden birisi de sağ bek bölgesi. Deandre Yedlin'in performansından memnun olmayan tecrübeli teknik adam, bu bölgeye transfer istemişti.

Rotayı İtalya'ya çeviren Aslan, Davide Santon'u gündemine aldı. Kadrosunu güçlendirmek için bir bek arayan Aslan'ın birçok ismi gündemine aldığı belirtilen haberde bu isimlerden birinin de Santon olduğu söylendi. Sarı kırmızılıların, bu yaz Roma'dan ayrılabilecek olan oyuncu için üç yıllık sözleşme teklifi hazırladığı aktarıldı.

Galatasaray ile adı geçen isimler arasında Udinese'den Jens Stryger Larsen de var ancak İtalyan medyasına göre Larsen Aslan'ın ikinci tercihi olacak.