Vitor Pereira'nın gelişi akıllara Caner Erkin gerginliğini getirdi: Caner Fenerbahçe'den ayrılacak mı?
Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada sarı lacivertlilerin eski teknik direktörü Vitor Pereira ile yeniden anlaşıldığı duyuruldu. Bu açıklama sonrasında Caner Erkin ile Pereira arasında yaşanan gerginlik akıllara geldi. Antremanda Pereira ile tartışan Caner Erkin kadro dışı bırakılmıştı.
Fenerbahçe'de uzun süren teknik direktör arayışı nihayet sona erdi. Sarı-Lacivertliler, Emre Belözoğlu'yla sezonun sona ermesinin ardından Vitor Pereira ile anlaşmaya vardı.
CANER ERKİN İLE YAŞANAN GERGİNLİK
Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi Caner Erkin depremi yaşanmıştı. Karşılaşma öncesi son toplantıda ilk 11'de olmadığını öğrendikten sonra sinirlerine hakim olamayan Caner Erkin, Vitor Pereira'ya yönelik hakaretleri nedeniyle Galatasaray maçı kadrosundan çıkarılmıştı.
Teknik direktör Vitor Pereira'nın üzerine yürüyen Caner, sinkaflı ifadeler kullanmıştı. Olayın devamında ise Caner'in kadro dışı bırakılmasına karar verilmişti.
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