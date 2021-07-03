EURO 2020 final maçı ne zaman? EURO 2020 final tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Heyecanla beklenen Avrupa Şampiyonası adım adım finale gidiyor. İlk karşılaşmada penaltı atışları sonrasında ilk yarı finalist İspanya oldu. Gecenin heyecanla beklenen karşılaşması Belçika ile İtalya karşılaşmasında kazanan taraf İtalyanlar oldu. Karşılaşmaların ardından futbolseverler final tarihini merak ediyor.

EURO 2020 FİNALİ NE ZAMAN?

2020 Avrupa Şampiyonası 11 Haziran 2021 - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenecek.

Turnuva koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmeden önce final tarihi 12 Temmuz 2020 olarak planlanmıştı.

Ancak bu yaz düzenlenen EURO 2020 finali, 11 Temmuz 2021 Pazar günü TSİ 21.00 olarak revize edildi.