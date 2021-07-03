EURO 2020 final maçı ne zaman? EURO 2020 final tarihi açıklandı mı?
EURO 2020 final maçı ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. EURO 2020'de çeyrek final maçları büyük heyecanla takip ediliyor. İlk karşılaşmada penaltı atışları sonrasında ilk yarı finalist İspanya oldu. Gecenin heyecanla beklenen karşılaşması Belçika ile İtalya karşılaşmasında kazanan taraf İtalyanlar oldu. Karşılaşmaların ardından futbolseverler final tarihini merak ediyor. İşte, EURO 2020 final maçı ne zaman? EURO 2020 final tarihi açıklandı mı?
EURO 2020 final maçı ne zaman? EURO 2020 final tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Heyecanla beklenen Avrupa Şampiyonası adım adım finale gidiyor. İlk karşılaşmada penaltı atışları sonrasında ilk yarı finalist İspanya oldu. Gecenin heyecanla beklenen karşılaşması Belçika ile İtalya karşılaşmasında kazanan taraf İtalyanlar oldu. Karşılaşmaların ardından futbolseverler final tarihini merak ediyor.
EURO 2020 FİNALİ NE ZAMAN?
2020 Avrupa Şampiyonası 11 Haziran 2021 - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenecek.
Turnuva koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmeden önce final tarihi 12 Temmuz 2020 olarak planlanmıştı.
Ancak bu yaz düzenlenen EURO 2020 finali, 11 Temmuz 2021 Pazar günü TSİ 21.00 olarak revize edildi.
EURO 2020 YARI FİNALİ NE ZAMAN?
EURO 2020 yarı final maçları ise 6 Temmuz Salı ve 7 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.
EURO 2020 FİNALİ NEREDE OYNANACAK?
Avrupa Şampiyonası tarihinde bu yıl turnuva ilk kez 11 şehirde düzenlenecek ancak final ve yarı final maçları İngiltere'de oynanacak.
Hem yarı final hem de final maçına Wembley Stadı eşlik edecek.
WEMBLEY'DE DAHA ÖNCE AVRUPA ŞAMPİYONASI DÜZENLENDİ Mİ?
2002 yılında yıkılan eski Wembley Stadı, EURO '96 finaline ev sahipliği yaptı.
Bu şampiyonada Almanya, Oliver Bierhoff'un Çek Cumhuriyeti'ne attığı altın gol sayesinde üçüncü kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.
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