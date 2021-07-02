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Deniz Türüç 3 yıllık sözleşmeye imza attı: Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

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Giriş Tarihi: 02.07.2021 Güncelleme Tarihi: 02.07.2021
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Deniz Türüç 3 yıllık sözleşmeye imza attı: Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, geçen sezon Fenerbahçe'den kiralık olarak kadroya katılan Deniz Türüç ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Türüç, sarı lacivertlilerde 1 sezon geçirmişti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon takımımızda kiralık olarak forma giyen Deniz Türüç ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Milli formamızı da giyen oyuncumuz ile yolumuza birlikte devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli futbolcumuza kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz." denildi.

Kayserispor'dan 2019-2020 sezonu öncesinde Fenerbahçe'ye transfer olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı-lacivertlilerde 1 sezon geçirdi. Geçen sezon Medipol Başakşehir'e kiralanan Deniz Türüç'ün Fenerbahçe ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyordu.

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