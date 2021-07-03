İşte Fatih Terim'in Arda Turan planı! Yeni sözleşme imzalanacak mı?

Galatasaray'da henüz yeni sözleşme imzalamamasına rağmen takımla çalışmalara başlayan Arda Turan ile ilgili teknik direktör Fatih Terim'in sürpriz bir planı olduğu ortaya çıktı. Terim'in Turan'ı tıpkı geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun gerçekleştirdiği gibi sportif direktörlük görevi için düşündüğü öğrenildi.

YENİ SÖZLEŞME İMZALANMAMIŞTI

Galatasaray'a geçen sezon 9 yıllık aranın ardından geri dönen Arda Turan, sözleşmesindeki opsiyon maddesini karşılayamayınca mukavelesi otomatik olarak sona ermiş, eski başkan Mustafa Cengiz de 34 yaşındaki oyuncu ile yeni sözleşme imzalamamıştı.