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İşte Fatih Terim'in Arda Turan planı! Yeni sözleşme imzalanacak mı?

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Giriş Tarihi: 03.07.2021 Güncelleme Tarihi: 03.07.2021
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İşte Fatih Terim'in Arda Turan planı! Yeni sözleşme imzalanacak mı?

Galatasaray'da hareketlilik sürüyor. 31 Mayıs itibarıyla sözleşmesi sona eren ve bir önceki yönetim tarafından yeni sözleşme teklif edilmeyen Arda Turan, takımla birlikte çalışmalara katıldı. 34 yaşındaki kaptanın aktif futbolculuk kariyeri sona mı erecek? Arda Turan, sarı kırmızlı kulüple yeni sözleşme imzalayacak mı? Teknik Direktör Fatih Terim'in, Arda Turan ile ilgili aklındaki plan ne? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

Galatasaray'da henüz yeni sözleşme imzalamamasına rağmen takımla çalışmalara başlayan Arda Turan ile ilgili teknik direktör Fatih Terim'in sürpriz bir planı olduğu ortaya çıktı. Terim'in Turan'ı tıpkı geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun gerçekleştirdiği gibi sportif direktörlük görevi için düşündüğü öğrenildi.

YENİ SÖZLEŞME İMZALANMAMIŞTI

Galatasaray'a geçen sezon 9 yıllık aranın ardından geri dönen Arda Turan, sözleşmesindeki opsiyon maddesini karşılayamayınca mukavelesi otomatik olarak sona ermiş, eski başkan Mustafa Cengiz de 34 yaşındaki oyuncu ile yeni sözleşme imzalamamıştı.



Burak Elmas'ın başkan seçilmesi ve Fatih Terim'in tekrardan teknik direktörlük görevine dönmesinin ardından Arda Turan, resmi olarak sözleşme imzalamasa da Sarı-Kırmızılı takımla birlikte çalışmalara başladı.



SPORTİF DİREKTÖRLÜK İÇİN DÜŞÜNÜLÜYOR
Fatih Terim'in takımla çalışmalarını sürdürmesine rağmen Arda Turan'ı tıpkı geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun gerçekleştirdiği gibi sportif direktörlük görevi için düşündüğü öğrenildi.



"GALATASARAY'A HİZMET EDECEK BİR KARAKTER"
Terim'in saha dışında fikirlerine sıklıkla başvurduğu ve daha önce de "Galatasaray'a saha içi ve saha dışında hizmet edecek bir karakter" yorumunu yaptığı Arda'nın bu sezonki geleceğinin henüz netleşmediği Terim'in kısa süre içinde yıldız ismin, futbolcu ya da sportif direktör olarak Florya'da yer alacağına karar vereceği belirtildi.



Saha dışında Fatih Terim'in en çok güvendiği isim olan Arda Turan'ın geçtiğimiz sezon deneyimli hoca ile maç günleri öncesi Florya'da kampa girdiği biliniyordu.



Arda Turan geçtiğimiz sezon Galatasaray forması ile 32 maça çıkmış 4 gol, 2 asistlik performans ortaya koymuştu.

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