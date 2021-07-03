Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi başlıyor! Selahattin Baki Pereira tercihinin detaylarını anlattı: Caner Erkin sürprizi

ÇOK SAYIDA İSİMLE GÖRÜŞTÜK

Pereira'nın kariyerine değinen Baki, "O zaman geldiği zaman kariyerinde Porto ve Olympiakos ile kazanmış olduğu şampiyonluklar vardı. Bu geçen 5 yıllık sürek zarfında sektör fark etmeksizin herkesi bir olgunlaştırıyor. İçinde kalmışlık bazı insanlar için çok büyük motivasyon kaynağıdır. Bu bence hepimize olmuştur konu fark etmez. Dolayısıyla herhangi bir para pul derdi de olmayan birisi onu da söyleyebilirim. Hiç para pul neredeyse konuşmadık. Ben Fenerbahçe ile özgeçmişini uzun planlı çok güzel futbol planlarımı yürürlüğe koymak istiyorum bunu da şampiyonlukla taçlandırmak istiyorum dedi. O günden bugüne artık çok daha motive geçen sefer kıl payı kısa kalmanın vermiş olduğu bir hüzün ve agresif bir tutku var onu da çok net hissettim. Zaten kendisi gelince de görürsünüz. Son derece içimiz rahat. Görüştüğümüz bütün hocalara teşekkür ediyorum. Bugüne kadar hepsine biraz ders çalıştırdık bizim için çok fazla maç seyretmek analiz yapmak zorunda kaldılar ama Vitor Pereira hocamızda karar kıldık. Birçok sebepten ötürü hem vakit kaybetmemek hem burayı tanıyor oluşu açısından ülke dinamiklerini medya dinamiklerini biliyor buradaki baskıyı biliyor. Taraftarla iyi bir diyaloğu vardı hem duygusal hem tutkulu hem de içinde kalmışlık. tüm bunların devamında bir de kendisinin takımla ilgili bize vermiş olduğu analizler Vitor hocamızda karar kıldık hayırlı olsun" şeklinde konuştu.



