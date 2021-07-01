Portekiz basını transferi açıkladı: Galatasaray Gedson Fernandes'i kadrosuna katıyor!
Geçen sene Galatasaray taraftarının büyük beğenisini kazanan Gedson Fernandes, Sarı Kırmızılı ekibe geri dönüyor. Teknik direktör Fatih Terim’in mutlaka transfer edilmesini istediği Portekizli yıldız adım adım Florya’ya yaklaşıyor. Portekiz basınına göre Sarı-Kırmızılı yönetim, Benfica’ya yaptığı son teklifle işi bitirme yolunda önemli bir adım attı. Abola, “Galatasaray 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 8 milyon Euro satın alma opsiyonu teklif etti” dedi.
Galatasaray Gedson Fernandes'e kavuşuyor. Teknik direktör Fatih Terim'in mutlaka transfer edilmesini istediği Portekizli yıldız adım adım Florya'ya yaklaşıyor.
ORTA NOKTADA BULUŞACAKLAR!
Abola, Galatasaray ile anlaşan Gedson'un artık Benfica formasını giymek istemediğini de vurguladı. Alınan bilgilere göre Portekiz kulübüyle satın alma opsiyonu konusunda pürüz yaşanıyor.
Benfica'nın 12 milyon Euro civarında bir rakam istediği, iki kulübün büyük ihtimalle orta noktada buluşacağı belirtildi.
BÜYÜK BİR RAKAMA SATILABİLİR
Geçen sezon devre arasında Benfica'dan kiralanan Gedson Fernandes özellikle ligin son bölümünde müthiş bir performans sergilemişti.
G.Saray yönetimi, 22 yaşındaki yıldızın birkaç yıl içinde önemli bir rakama satılabileceğini düşünüyor. Sarı-Kırmızılılar bu nedenle transfere büyük önem veriyor.
ORTA ALANDA ONA ÇOK İHTİYAÇ VAR
PSV maçına 20 gün kala Galatasaray'ın orta alanında ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Fatih Terim ve yönetim, birçok sorunu çözecek olan Gedson Fernandes'i PSV sınavına yetiştirmek için büyük çaba harcıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hayranları merakla bekliyor... Elite 5. sezon ne zaman başlayacak? Elite 5. sezon gelecek mi, olacak mı?
- YKS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? YKS sonuçları bu ay açıklanır mı? TYT - AYT sonuçları...
- Yasak bugün bitti mi? 1 Temmuz yarın yasak var mı, yok mu? İçişleri Bakanlığı genelgesi...
- Yasaklar saat 00:00'da bitiyor mu? Gece 12'den sonra yasak var mı, yok mu? 1 Temmuz itibariyle...
- Emekliye zam fırtınası! 441 liraya kadar artış! SSK-BAĞKUR en düşük emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?
- 3. doz korona aşısı ne zaman yapılır? 3. doz aşı yapılacak mı, kimler olacak? Sağlık Bakanı açıkladı...
- Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak, açıklandı mı? Vladimir Petkovic kimdir, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı?
- Marketlerde yeni dönem başlıyor! Artık satılmayacak! A101, BİM, ŞOK, Migros...
- Kurbanlık fiyatları belli oldu mu, ne kadar? A101, BİM, CarrrefourSa, Migros kurbanlık fiyatları kaç TL? Koyun, dana, koç fiyatları...
- Bekçi alımı 2021 son dakika: EGM ve PA ile Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak?
- Eğlence mekanları, kahvehaneler, sinemalar ne zaman açılacak? 1 Temmuz'da kahvehanelerde oyun serbest mi?
- Bayram ikramiyeleri 2021 ne zaman verilecek? Emekliye 1100 TL ikramiye ödemesi ayın kaçında yapılacak?