Yeni Malatyaspor'da sportif direktörlüğe İzzet Erdoğan getirildi
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sportif direktörlük görevi için İzzet Erdoğan ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni Malatyasporumuz, sportif direktörlük görevi için İzzet Erdoğan ile anlaştı. İzzet Erdoğan'a 'hoş geldin' diyor, görevinde başarılar diliyoruz." denildi.
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, sportif direktörlük görevine İzzet Erdoğan'ı getirdi.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni Malatyasporumuz, sportif direktörlük görevi için İzzet Erdoğan ile anlaştı. İzzet Erdoğan'a 'hoş geldin' diyor, görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.