30 Haziran 2021, Çarşamba
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Yeni Malatyaspor'da sportif direktörlüğe İzzet Erdoğan getirildi

SPOR
Giriş Tarihi: 30.06.2021 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021
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Yeni Malatyaspor'da sportif direktörlüğe İzzet Erdoğan getirildi

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sportif direktörlük görevi için İzzet Erdoğan ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni Malatyasporumuz, sportif direktörlük görevi için İzzet Erdoğan ile anlaştı. İzzet Erdoğan'a 'hoş geldin' diyor, görevinde başarılar diliyoruz." denildi.

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, sportif direktörlük görevine İzzet Erdoğan'ı getirdi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni Malatyasporumuz, sportif direktörlük görevi için İzzet Erdoğan ile anlaştı. İzzet Erdoğan'a 'hoş geldin' diyor, görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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