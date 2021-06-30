Yeni Malatyaspor'da sportif direktörlüğe İzzet Erdoğan getirildi

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, sportif direktörlük görevine İzzet Erdoğan'ı getirdi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni Malatyasporumuz, sportif direktörlük görevi için İzzet Erdoğan ile anlaştı. İzzet Erdoğan'a 'hoş geldin' diyor, görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.