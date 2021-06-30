Son dakika | Fatih Terim suç duyurusunda bulunmuştu! O taraftar hakkında istenen ceza belli oldu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Galatasaray Sportif Sinai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ile Teknik Direktör Fatih Terim 'ihbar eden' sıfatıyla yer aldı.

ÇALINAN ŞARKIYA KÜFÜRLÜ EŞLİK ETTİ

İddianamede Fenerbahçe Spor Kulübü taraftarı olan şüpheli Timur S.'nin Fenerbahçe-Galatasaray futbol derbisini izlemek için 6 Şubat 2021'de statta bulunduğu anlatıldı. Stadyumda çalınan bir şarkıya eşlik ettiği sırada şüphelinin sözleri değiştirerek sinkaflı tezahüratta bulunduğu ve o anları sosyal medya hesabından paylaştığı belirtilirdi. Şüpheli Timur S.'nin usulüne uygun yapılan ön ödeme tebliğine rağmen ön ödemenin gereklerini yerine getirmediği kaydedilen iddianamede, şüpheli Timur S.'nin pişman olduğunu beyan ettiği de ifade edildi.

1 YIL SÜREYLE SEYİRDEN YASAKLANMASI TALEP EDİLDİ

İddianamede şüpheli Timur S. hakkında 6222 Sayılı Yasa'ya göre "Hakaret içeren tezahürat" suçundan elli günden az olmamak şartıyla adli para cezasına çarptırılması istendi. Ayrıca şüphelinin 1 yıl süreyle seyirden yasaklanma şeklindeki tedbirin uygulanması istendi. Tutuksuz şüpheli Timur S. iddianameyi kabul eden Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nce hakim karşısına çıkacak.