Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak, açıklandı mı? Vladimir Petkovic kimdir, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı?

İsviçre'yi EURO 2016 ve EURO 2020'ye taşıyan Petkovic, şu sıralar ise zirve dönemini yaşıyor. A Milli Takımımız'ın da bulunduğu A Grubu'nu en 3. sırada tamamlayan ve en iyi 3.'ler arasına giren İsviçre, turnuva tarihinin en büyük sürprizine imza atarak son dünya şampiyonu Fransa'yı eledi. Normal süresi 3-3 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu Fransa veda ederken İsviçre ise adını çeyrek finale yazdırdı.

Avrupa Şampiyonası'nda son 8 takım arasına kalan İsviçre 67 yıllık hasretini sonlandırdı. İsviçre 67 yıl sonra ilk kez büyük bir turnuvada çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi. İsviçre'nin bundan önce çeyrek finale yükseldiği son turnuva 1954 Dünya Kupası'ydı.