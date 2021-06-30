Steven Caulker resmen Fenerbahçe'de! İngiliz stoper 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Süper Lig ekibi Alanyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Steven Caulker ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, bonservisi elinde olan İngiliz stoper ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Öte yandan sarı-lacivertliler, yeni transferiyle ilgili videolu paylaşımda bulundu.