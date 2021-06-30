Steven Caulker resmen Fenerbahçe'de! İngiliz stoper 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, son olarak Süper Lig ekibi Alanyaspor'da forma giyen Steven Caulker'i kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertliler resmi hesabından yaptığı paylaşımda 29 yaşındaki İngiliz stoperle 2+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.
Fenerbahçe, Süper Lig ekibi Alanyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Steven Caulker ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, bonservisi elinde olan İngiliz stoper ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Öte yandan sarı-lacivertliler, yeni transferiyle ilgili videolu paylaşımda bulundu.
2019 yılında Alanyaspor'a transfer olan Steven Caulker başarılı performansıyla öne çıktı. İlk yılında Süper Lig'de 29 maçta forma giyen İngiliz stoper 1 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Geçtiğimiz sezon da iyi gidişatını sürdüren Caulker 32 maçta görev aldı. 3 gol 2 asistlik katkı verdi. 29 yaşındaki savunma oyuncusu, Akdeniz ekibindeki sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye imza attı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliye zam fırtınası! 441 liraya kadar artış! SSK-BAĞKUR en düşük emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?
- 3. doz korona aşısı ne zaman yapılır? 3. doz aşı yapılacak mı, kimler olacak? Sağlık Bakanı açıkladı...
- Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak, açıklandı mı? Vladimir Petkovic kimdir, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı?
- Marketlerde yeni dönem başlıyor! Artık satılmayacak! A101, BİM, ŞOK, Migros...
- Kurbanlık fiyatları belli oldu mu, ne kadar? A101, BİM, CarrrefourSa, Migros kurbanlık fiyatları kaç TL? Koyun, dana, koç fiyatları...
- Bekçi alımı 2021 son dakika: EGM ve PA ile Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak?
- Eğlence mekanları, kahvehaneler, sinemalar ne zaman açılacak? 1 Temmuz'da kahvehanelerde oyun serbest mi?
- Bayram ikramiyeleri 2021 ne zaman verilecek? Emekliye 1100 TL ikramiye ödemesi ayın kaçında yapılacak?
- Görüntüsü ortaya çıktı! iPhone 13 ne zaman çıkacak? iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar olacak?
- Bu gece sokağa çıkma yasağı var mı? 30 Haziran 22.00'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama bitti mi?
- Son dakika: 1 Temmuz'da maske yasakları kalkıyor mu? Normalleşme ile maske takma zorunluluğu kalkacak mı?
- 1 Temmuz'da kimler idari izinli olacak? Kamuda idari izin bitti mi? Kronik rahatsızlığı olanlar ve hamileler...