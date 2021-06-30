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Steven Caulker resmen Fenerbahçe'de! İngiliz stoper 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

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Giriş Tarihi: 30.06.2021 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021
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Steven Caulker resmen Fenerbahçe'de! İngiliz stoper 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, son olarak Süper Lig ekibi Alanyaspor'da forma giyen Steven Caulker'i kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertliler resmi hesabından yaptığı paylaşımda 29 yaşındaki İngiliz stoperle 2+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Fenerbahçe, Süper Lig ekibi Alanyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Steven Caulker ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, bonservisi elinde olan İngiliz stoper ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Öte yandan sarı-lacivertliler, yeni transferiyle ilgili videolu paylaşımda bulundu.

2019 yılında Alanyaspor'a transfer olan Steven Caulker başarılı performansıyla öne çıktı. İlk yılında Süper Lig'de 29 maçta forma giyen İngiliz stoper 1 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Geçtiğimiz sezon da iyi gidişatını sürdüren Caulker 32 maçta görev aldı. 3 gol 2 asistlik katkı verdi. 29 yaşındaki savunma oyuncusu, Akdeniz ekibindeki sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye imza attı.

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