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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'dan Younes Belhanda açıklaması!c

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Giriş Tarihi: 01.07.2021 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021
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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'dan Younes Belhanda açıklaması!c

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak yaptığı açıklamada geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen Younes Belhanda ile ilgilendiklerini duyurdu. Sancak yıldız oyuncuyu Instagram'dan takibe alırken "Galatasaray'ın eski yıldızı Younes Belhanda ile görüşüyoruz. Bu tarz transferler kolay olmuyor" dedi.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra henüz bir takımla anlaşmayan Younes Belhanda'dan flaş bir hamle geldi. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak kısa bir süre önce "Galatasaray'ın eski yıldızı Younes Belhanda ile görüşüyoruz. Bu tarz transferler kolay olmuyor" şeklinde konuştu.

31 yaşındaki Faslı futbolcu, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ı Instagram hesabından takibe aldı. Belhanda'nın bu harektinin ardından transferin sona geldiği belirtildi.

Younes Belhanda, Galatasaray'da 131 resmi maça çıkarken, 22 gol attı. Faslı futbolcu, Galatasaray ile 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 de TFF Süper Kupa kazandı.

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