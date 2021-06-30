RB Leipzig Andre Silva'yı transfer ediyor! Alexander Sörtloth için kritik süreç başladı
Bundesliga'nın iddialı takımlarından RB Leipzig, geçen sezon 28 gol atan Andre Silva'yı transfer ediyor. Ciddi bir bonservis bedeli ödemeye hazırlanan Leipzig'de bu gelişmenin ardından gözler Alexander Sörtloth'a çevrildi. Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un peşinde olduğu Norveçli golcü için heyecanlı bekleyiş başladı.
Leipzig transfer bombasını patlatıyor. Bild'in haberine Leipzig, geçen sezon Bundesliga'da 28 golle ön plana çıkan Portekizli golcü Andre Silva'yı transfer edecek. Yaklaşık 23 milyon euro bedelle transferin gerçekleşmesi bekleniyor.
Portekiz ile Euro 2020'de boy gösteren 25 yaşındaki Andre Silva transfer edilmesi durumunda Alexander Sörloth'un kiralık olarak başka bir takıma gideceği konuşuluyor.
Trabzonspor forması altında önceki sezon gol kralı olan ve Ziraat Türkiye Kupası sevinci yaşayan Sörloth için bordo-mavili takımın da istekli olduğu daha önce yazılmıştı.