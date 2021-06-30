RB Leipzig Andre Silva'yı transfer ediyor! Alexander Sörtloth için kritik süreç başladı

Leipzig transfer bombasını patlatıyor. Bild'in haberine Leipzig, geçen sezon Bundesliga'da 28 golle ön plana çıkan Portekizli golcü Andre Silva'yı transfer edecek. Yaklaşık 23 milyon euro bedelle transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

Portekiz ile Euro 2020'de boy gösteren 25 yaşındaki Andre Silva transfer edilmesi durumunda Alexander Sörloth'un kiralık olarak başka bir takıma gideceği konuşuluyor.

Trabzonspor forması altında önceki sezon gol kralı olan ve Ziraat Türkiye Kupası sevinci yaşayan Sörloth için bordo-mavili takımın da istekli olduğu daha önce yazılmıştı.