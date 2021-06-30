Fenerbahçe'ye Rus kule! Artem Dzyuba transfer listesinde
Fenerbahçe transferde gaza bastı. Forvet hattını baştan aşağıya yenilemek isteyen Fenerbahçe’de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor... Artık golcü transferinde hata yapmak istemeyen ve Serdar Dursun’u bedelsiz olarak kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler listesine çok önemli bir yıldızı dahil etti.
Forvet hattını baştan aşağıya yenilemek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor... Artık golcü transferinde hata yapmak istemeyen ve Serdar Dursun'u bedelsiz olarak kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler listesine çok önemli bir yıldızı dahil etti.
1 YIL SONRA SERBEST KALACAK
Alınan bilgilere göre F.Bahçe, Zenit formasını giyen Artem Dzyuba için harekete geçti.
32 yaşındaki Rus forvetin kulübüyle sözleşmesi önümüzdeki yıl sona erecek.
2015'TEN BU YANA ZENİT'TE
Rus basınına da yansıyan haberlerde Fenerbahçe'nin hem Zenit hem de Dzyuba ile pazarlıklara başladığı belirtildi.
1.96 boyundaki yıldız futbolcu 2015'ten bu yana Zenit'te.
MALİ ŞARTLAR ZORLANACAK
Müthiş fiziğinin yanı sıra çok iyi bir tekniğe de sahip olan Artem Dzyuba tam ligimize göre bir forvet.
Yönetim, Rus yıldızın transferi için mali şartları sonuna kadar zorlamayı düşünüyor.
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