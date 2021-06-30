Galatasaray'dan Tete hamlesi! Terim istedi yönetim harekete geçti

O dönem Ajax formasını giyen Hollandalı sağ bek tercihini Lyon'dan yana kullanmış, Galatasaray da bunun üzerine Sevilla'dan Mariano'yu almıştı. Geçen sezon tüm kulvarlarda 26 maça çıkan Kenny Tete gol atamazken, 2 asist yaptı.

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