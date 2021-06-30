Galatasaray'dan Tete hamlesi! Terim istedi yönetim harekete geçti
Galatasaray'dan flaş transfer atağı... Galatasaray'da DeAndre Yedlin’in performansından memnun olmayan Fatih Terim sağ bek transferi için rapor verdi. Yönetim, Fulham forması giyen Hollandalı Kenny Tete’ye kancayı attı.
Transferde orta alan, sol bek ve kanat bölgesine yoğunlaşan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.
Geçtiğimiz sezon bekleneni veremeyen DeAndre Yedlin'in idmanlardaki ve Dinamo Bükreş maçındaki performansından memnun olmayan teknik direktör Fatih Terim yönetimden sağ bek transferi istedi.
Sarı-Kırmızılılar bu gelişme sonrası hemen çalışma başlattı ve rotasını İngiltere'ye çevirdi.
FULHAM ONU GÖZDEN ÇIKARDI
Yönetimin Fulham formasını giyen Kenny Tete'yi ilk hedef olarak belirlediği öğrenildi.
İngiliz ekibinin Premier Lig'den düşmesi sonrasında Holllandalı yıldzı gözden çıkardığı belirtiliyor. Galatasaray yönetiminin hedefi, 25 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla beraber 1 sezonluğuna kiralamak.
4 YIL ÖNCE DE GÜNDEMDEYDİ
Kenny Tete, 2017 yılında da Galatasaray'ın gündemindeydi.
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