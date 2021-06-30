30 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray'dan Tete hamlesi! Terim istedi yönetim harekete geçti

Galatasaray'dan Tete hamlesi! Terim istedi yönetim harekete geçti

Galatasaray'dan flaş transfer atağı... Galatasaray'da DeAndre Yedlin’in performansından memnun olmayan Fatih Terim sağ bek transferi için rapor verdi. Yönetim, Fulham forması giyen Hollandalı Kenny Tete’ye kancayı attı.

SPOR
Giriş Tarihi: 30.06.2021
ABONE OL
Galatasaray'dan Tete hamlesi! Terim istedi yönetim harekete geçti

Transferde orta alan, sol bek ve kanat bölgesine yoğunlaşan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz sezon bekleneni veremeyen DeAndre Yedlin'in idmanlardaki ve Dinamo Bükreş maçındaki performansından memnun olmayan teknik direktör Fatih Terim yönetimden sağ bek transferi istedi.

Sarı-Kırmızılılar bu gelişme sonrası hemen çalışma başlattı ve rotasını İngiltere'ye çevirdi.

FULHAM ONU GÖZDEN ÇIKARDI


Yönetimin Fulham formasını giyen Kenny Tete'yi ilk hedef olarak belirlediği öğrenildi.

İngiliz ekibinin Premier Lig'den düşmesi sonrasında Holllandalı yıldzı gözden çıkardığı belirtiliyor. Galatasaray yönetiminin hedefi, 25 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla beraber 1 sezonluğuna kiralamak.

4 YIL ÖNCE DE GÜNDEMDEYDİ
Kenny Tete, 2017 yılında da Galatasaray'ın gündemindeydi.

O dönem Ajax formasını giyen Hollandalı sağ bek tercihini Lyon'dan yana kullanmış, Galatasaray da bunun üzerine Sevilla'dan Mariano'yu almıştı. Geçen sezon tüm kulvarlarda 26 maça çıkan Kenny Tete gol atamazken, 2 asist yaptı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA