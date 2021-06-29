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Fenerbahçe'den son dakika transfer açıklaması! Steven Caulker Fenerbahçe'de

Fenerbahçe tarafından yapılan son dakika açıklamasında "Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinin yapılması için İstanbul’a davet edilmiştir. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından oyuncu ile resmi sözleşme imzalanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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Giriş Tarihi: 29.06.2021 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021
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Fenerbahçe'den son dakika transfer açıklaması! Steven Caulker Fenerbahçe'de

Transfer dönemine bonservisi elinde olan Serdar Dursun'u kadrosuna katarak başlayan Fenerbahçe, 2. transferi de resmen açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüp, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren İngiliz defans oyuncusu Steven Caulker ile anlaştığını ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a geleceğini açıkladı.

F.Bahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinin yapılması için İstanbul'a davet edilmiştir. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından oyuncu ile resmi sözleşme imzalanacaktır.

2018-19 sezonunun devre arasında Akdeniz ekibine transfer olan Caulker, 2,5 sezon Alanyaspor forması giydi. Aytemiz Alanyaspor formasını 90 maçta terleten İngiliz stoper, bu maçlarda 6 gol atma başarısı gösterdi.

Caulker, kariyerinde Alanyaspor'un yanı sıra Liverpool, Southampton, Swansea City, Tottenham Hotspur, Bristol City, Cardiff City, Yeovil Town ve Queens Park Rangers'ta forma giydi. 29 yaşındaki stoper, bir dönem İngiltere Milli Takımı'na kadar yükseldi.

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