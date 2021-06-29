Hamsik Trabzonspor'a imza attı! Bordo mavililer Hamsik'i bu video ile duyurdu

Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Önemli bir transfer. Her zaman söylediğimi tekrar ediyorum, Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın kadromuzda görmek istediği bir oyuncuydu. Transfer süreci pek de sıkıntılı geçmedi. Çünkü kendisi sadece ve sadece futbol oynamayı, başarıyı hedefleyen ve Napoli'de yaşamış olduğu o süreci yaşayabilecek bir takıma gelmek isteyen bir oyuncuydu. Kendisi bizim eski oyuncumuz ve şu anda Parma'da oynayan Juraj Kucka'dan Trabzonspor hakkında çok detaylı bilgi edindi. Aynı zamanda değerli menajeri de Türkiye'yi çok yakından tanıyan, babası da Türkiye'de antrenör olarak hizmet etmiş olan bir beyefendi. Kendisi de Trabzonspor ve Türkiye'yle ilgili olarak Marek'i çok ciddi şekilde bilgilendirdi. Sadece futbol oynamayı düşündüğü için süreç de bizim için çok zor olmadı ve Marek ailemize katıldı. Kendisine hoş geldin diyoruz. Önemli bir oyuncuyu transfer etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kendisi de bunu ifade etti, büyük bir camiaya ve büyük bir aileye geldiğini söyledi. Biz büyük bir aileyiz. Trabzonspor yapısı itibariyle Süper Lig'deki diğer kulüplerden biraz daha farklı bir kulüp. Onun için bu süreçte kendisine ve bize de çok yardımcı olan değerli menajeri Juraj Vengloš'a ve eşi Martina'ya çok teşekkür ediyoruz. Aile bizim için önemli, futbolcular bizim için değerlilerimiz ancak futbolcularımızın eşleri bizim için daha değerli. Önemli bir ailenin parçası oldular. Ben oynayacağımız sezon için pek bir şey söylemek istemiyorum çünkü Marek bu konuda hepimizden daha büyük bir bilinç içerisinde. Hem benim hem de Marek'in ifadelerinden de anlaşılacağı üzere oyuncular ve kulüp birbirine her safhada açık ve dürüst davrandıkları takdirde işler çok daha farklı bir platformda ve sağlıklı olarak yürüyor. Marek'in futbol oynama arzusu, büyük bir takımda olan ve hedefleri olan bir takımda oynama arzusu bu transferi çok kısa sürede problemsiz olarak gerçekleşmesini sağladı. Bu bağlamda emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum" dedi.