Hamsik Trabzonspor'a imza attı! Bordo mavililer Hamsik'i bu video ile duyurdu
Transfer döneminin hızlı takımı Trabzonspor, Slovak yıldız Marek Hamsik'e imza attırdı. Bordo mavililerin 300 bin forma hedefi için 5 bin forma alan Hamsik, "Trabzon’daki tutkudan çok etkilendim" dedi. Hamsik'in imzasının ardından Trabzonspor'un resmi Twitter hesabından bir video paylaşıldı.
Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde imza töreni düzenlendi.
Törende konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Önemli bir transfer. Her zaman söylediğimi tekrar ediyorum, Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın kadromuzda görmek istediği bir oyuncuydu. Transfer süreci pek de sıkıntılı geçmedi. Çünkü kendisi sadece ve sadece futbol oynamayı, başarıyı hedefleyen ve Napoli'de yaşamış olduğu o süreci yaşayabilecek bir takıma gelmek isteyen bir oyuncuydu. Kendisi bizim eski oyuncumuz ve şu anda Parma'da oynayan Juraj Kucka'dan Trabzonspor hakkında çok detaylı bilgi edindi. Aynı zamanda değerli menajeri de Türkiye'yi çok yakından tanıyan, babası da Türkiye'de antrenör olarak hizmet etmiş olan bir beyefendi. Kendisi de Trabzonspor ve Türkiye'yle ilgili olarak Marek'i çok ciddi şekilde bilgilendirdi. Sadece futbol oynamayı düşündüğü için süreç de bizim için çok zor olmadı ve Marek ailemize katıldı. Kendisine hoş geldin diyoruz. Önemli bir oyuncuyu transfer etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kendisi de bunu ifade etti, büyük bir camiaya ve büyük bir aileye geldiğini söyledi. Biz büyük bir aileyiz. Trabzonspor yapısı itibariyle Süper Lig'deki diğer kulüplerden biraz daha farklı bir kulüp. Onun için bu süreçte kendisine ve bize de çok yardımcı olan değerli menajeri Juraj Vengloš'a ve eşi Martina'ya çok teşekkür ediyoruz. Aile bizim için önemli, futbolcular bizim için değerlilerimiz ancak futbolcularımızın eşleri bizim için daha değerli. Önemli bir ailenin parçası oldular. Ben oynayacağımız sezon için pek bir şey söylemek istemiyorum çünkü Marek bu konuda hepimizden daha büyük bir bilinç içerisinde. Hem benim hem de Marek'in ifadelerinden de anlaşılacağı üzere oyuncular ve kulüp birbirine her safhada açık ve dürüst davrandıkları takdirde işler çok daha farklı bir platformda ve sağlıklı olarak yürüyor. Marek'in futbol oynama arzusu, büyük bir takımda olan ve hedefleri olan bir takımda oynama arzusu bu transferi çok kısa sürede problemsiz olarak gerçekleşmesini sağladı. Bu bağlamda emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum" dedi.
Trabzon'daki tutkudan çok etkilendiğini ifade eden Marek Hamsik ise, "Öncelikle çok teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Transfer sürecimde Trabzonspor çok dürüst bir süreç yürüttü, hiçbir sorun yaşamadık. Çok açık ve net bir biçimde bir süreç yaşadık. Benim için de en doğrusu ve en iyisi olan buydu. Çünkü EURO 2020'ye katıldığımda milli takımla birlikte o süreçte kafamın sadece sahaya odaklanmasını ve sonrasında Trabzonspor için gelecek sezonda neler yapabileceğimi düşünmeliydim. Bu transfer süreci çok hızlı ve hep istediğim gibi çok dürüst bir şekilde gerçekleşti. Umuyorum ki birlikte harika bir sezon geçireceğiz. Trabzon'da geldiğim ilk günden beri burada da Napoli'de olduğu gibi insanların takımlarına ve futbola olan tutkularını görebilme fırsatı buldum. Aslında futbol da tam olarak budur. Futbolda taraftarların tezahüratlarını duyabilmek ve onları hissedebilmektir en büyük tutku. Ben de bunu Trabzon'da yaşayacağımdan eminim. Geldiğim ilk andan itibaren Trabzon'da bu tutkuyu hissettim ve stadyumda taraftarlarımızın tezahüratlarını duymak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.
5 BİN FORMA SATIN ALDI
İmza töreninin ardından Marek Hamsik, Ahmet Ağaoğlu'nun talebiyle 5 bin adet forma satın aldı.
Trabzonspor'un 300 bin adet forma satış hedefine destek olmaktan büyük mutluluk duyacağını ifade eden Marek Hamsik, "Umuyorum ki taraftarlarımız da bu mesajı alacaktır ve bu rakama ulaşmamızda katkı sağlayacaktır. Ben de bu hedefe destek olmaktan, sokaklarda insanların adımın yazılı olduğu formalarla gezmesinden çok gurur duyacağım. Elimden geldiği kadar TS CLUB'tan forma alan tüm taraftarlarımızın formalarını imzalamaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise, "10 milyon taraftarı olan camiamız için 300 bin forma çok büyük bir rakam değil. Ben de bu vesileyle Marek Hamsik'i bu sezon forma elçimiz tayin ediyorum" dedi.
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