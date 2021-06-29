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Ukrayna 120+1'de güldü! İsveç 1-2 Ukrayna (MAÇ SONUCU-ÖZET)

EURO 2020 son 16 turunda İsveç ve Ukrayna karşı karşıya geldi. Hampden Park'ta oynanan müsabakayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetirken, yardımcılığını Alessandro Giallatini ve Fabiano Preti yaptı. Maçın 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle sona ererken, 120+1. dakikada Ukrayna'da Artem Dovbyk golü buldu ve İsveç'i turnuvadan eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı.

EURO 2020
Giriş Tarihi: 29.06.2021 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021
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Ukrayna 120+1'de güldü! İsveç 1-2 Ukrayna MAÇ SONUCU-ÖZET

EURO 2020 son 16 turunda İsveç ve Ukrayna karşı karşıya geldi. 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan mücadelenin 120+1. dakikasında Ukrayna, golü buldu ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Maçın golleri Ukrayna adına 27' Zinchenko, 120+1' Artem Dovbyk'ten gelirken, İsveç'in tek golü Forsberg'den geldi.

Öte yandan bu sonuçla Ukrayna, İngiltere'nin rakibi oldu.

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