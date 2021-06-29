Ukrayna 120+1'de güldü! İsveç 1-2 Ukrayna (MAÇ SONUCU-ÖZET)
EURO 2020 son 16 turunda İsveç ve Ukrayna karşı karşıya geldi. Hampden Park'ta oynanan müsabakayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetirken, yardımcılığını Alessandro Giallatini ve Fabiano Preti yaptı. Maçın 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle sona ererken, 120+1. dakikada Ukrayna'da Artem Dovbyk golü buldu ve İsveç'i turnuvadan eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı.
EURO 2020 son 16 turunda İsveç ve Ukrayna karşı karşıya geldi. 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan mücadelenin 120+1. dakikasında Ukrayna, golü buldu ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Maçın golleri Ukrayna adına 27' Zinchenko, 120+1' Artem Dovbyk'ten gelirken, İsveç'in tek golü Forsberg'den geldi.
Öte yandan bu sonuçla Ukrayna, İngiltere'nin rakibi oldu.