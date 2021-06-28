28 Haziran 2021, Pazartesi
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Trabzonspor'un yeni transferi Koita sağlık kontrolünden geçti

Transfer döneminin başarılı takımlarından Trabzonspor, yeni transferi Koita'yı sağlık kontrolünden geçirdi. Koita'nın imza töreni saat 16.30'da gerçekleşecek.

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Giriş Tarihi: 28.06.2021
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Trabzonspor'un yeni transferi Koita sağlık kontrolünden geçti

Trabzonspor'un renklerine bağlayacağı ve bugün imza töreni olan Bangaly Fode Koita, sağlık kontrolünden geçti.

Anlaşmaya varılan Gineli forvet Bangaly Fode Koita, bordo mavili takımla sözleşme imzalamak için dün akşam Trabzon'a geldi. Havalimanında taraftarların ilgisiyle karşılaşan futbolcu, bu sabah özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da katılacağı törenle bugün saat 16.30'da yeni transfer Koita ile sözleşme imzalanacak. İmza töreni kulübün sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

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