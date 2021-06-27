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Çekya Hollanda'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi! Çekya 2-0 Hollanda (MAÇ SONUCU-ÖZET)

EURO 2020 son 16 turu karşılaşmasında Çekya, Hollanda'yı 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan Çekya, çeyrek finalde Danimarka ile eşleşti. Kritik karşılaşma 3 Temmuz Cumartesi günü TSİ 19.00'da oynanacak.

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Giriş Tarihi: 27.06.2021 Güncelleme Tarihi: 27.06.2021
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Çekya Hollanda'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi! Çekya 2-0 Hollanda MAÇ SONUCU-ÖZET

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda Çekya, Hollanda'yı 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanan son 16 turu mücadelesinde Hollanda ile Çekya karşılaştı.

55. dakikada Hollanda'nın savunma oyuncusu Matthijs De Ligt, kırmızı kart gördü. Ceza sahası yakınlarında topu elle kesen De Ligt, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından bariz gol pozisyonunu engellediği gerekçesiyle direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

68. dakikada Çekya, sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda golü buldu. Kale alanında Tomas Kalas'ın indirdiği topu kafayla ağlara gönderen Tomas Holes, Çekya'yı 1-0 öne geçirdi.

80. dakikada Çekya farkı ikiye çıkardı. Rakiplerinden kurtularak ceza alanına giren Holes'in çevirdiği topa Patrik Schick hareketlendi. Yerden düzgün bir vuruşla rakip fileleri havalandıran Schick, EURO 2020'deki 4. golünü kaydetti.

DANİMARKA İLE EŞLEŞTİLER

Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan Çekya, çeyrek finalde Danimarka ile eşleşti. İki takım arasındaki çeyrek final maçı, 3 Temmuz Cumartesi günü TSİ 19.00'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak.

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