26 Haziran 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Cüneyt Çakır'a önemli görev! Hırvatistan-İspanya maçında düdük çalacak

Cüneyt Çakır'a önemli görev! Hırvatistan-İspanya maçında düdük çalacak

Son dakika haberi... FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda oynanacak Hırvatistan-İspanya mücadelesini yönetecek.

SPOR
Giriş Tarihi: 26.06.2021
ABONE OL
Cüneyt Çakır'a önemli görev! Hırvatistan-İspanya maçında düdük çalacak

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda oynanacak Hırvatistan-İspanya mücadelesini yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda 28 Haziran Pazartesi günü TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Andreas Ekberg (İsveç) olacak.

Karşılaşmada Bastian Dankert (Almanya) VAR, Christian Dingert (Almanya) AVAR1, Christian Gittelmann (Almanya) AVAR2 ve Pawel Gil (Polonya) AVAR3 olarak görev yapacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA