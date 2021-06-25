Son dakika: Formula 1 yeniden Türkiye'de! Formula 1 Türkiye yarışı ne zaman?
Motor sporlarının zirvesi sayılan Formula 1 için Türkiye müjdesi geldi. Haziran ayında yapılması planlanan yarış, pandemi nedeniyle iptal edilmişti. Yapılan görüşmeler sonuç verdi ve dünyanın en hızlı pilotları Ekim ayında yeniden İstanbul'da yarışacak.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle iptal edilen Türkiye GP'si, yeniden takvime eklendi.
Formula 1'de 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek.
Türkiye, takvimden çıkarılan Singapur Grand Prix'sinin yerine alındı.