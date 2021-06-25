25 Haziran 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Formula 1 yeniden Türkiye'de! Formula 1 Türkiye yarışı ne zaman?

Son dakika: Formula 1 yeniden Türkiye'de! Formula 1 Türkiye yarışı ne zaman?

Motor sporlarının zirvesi sayılan Formula 1 için Türkiye müjdesi geldi. Haziran ayında yapılması planlanan yarış, pandemi nedeniyle iptal edilmişti. Yapılan görüşmeler sonuç verdi ve dünyanın en hızlı pilotları Ekim ayında yeniden İstanbul'da yarışacak.

SPOR
Giriş Tarihi: 25.06.2021 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021
ABONE OL
Son dakika: Formula 1 yeniden Türkiye'de! Formula 1 Türkiye yarışı ne zaman?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle iptal edilen Türkiye GP'si, yeniden takvime eklendi.

Formula 1'de 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Türkiye, takvimden çıkarılan Singapur Grand Prix'sinin yerine alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA