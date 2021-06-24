UEFA'dan flaş karar! Deplasman golü kuralı kaldırıldı

Son dakika spor haberi... UEFA, futbolda deplasman golü kuralını kaldırdı.

UEFA, deplasman golü kuralını 2021-2022 sezonundan itibaren uygulamayacak.

UEFA'DAN FLAŞ KARAR

Bir süredir tartışılan ve kaldırılması gerektiği yönünde görüşler bildirilen deplasman golü kuralı için karar verildi.

UEFA yaptığı son dakika açıklamasıyla artık deplasman golü kuralının uygulanmayacağını duyurdu.

2021/22 sezonunda deplasman golü kuralı uygulanmayacak. Eğer iki takım arasında oynanan iki maçta aynı gol sayısı atıldıysa maçlar uzayacak.

Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa müsabaka penaltılara gidecek.