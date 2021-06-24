Exxen'de flaş gelişme! Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yayın hakları nerede? Exxen üyelik ücreti ne kadar?

Dünyanın en önemli spor organizasyonlarını Türkiye'deki yayın haklarını kimin aldığı merak ediliyordu. Yapılan son dakika açıklaması ile UEFA Şampiyoar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin TV ve dijital yayın hakları için anlaşmaya varıldı. Karşılaşmaların yeni sezonda hangi kanalda yayınlanacağı büyük merak konusu olmuştu. Peki, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yayın hakları nerede? Exxen üyelik ücreti ne kadar? İşte cevaplar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ VE AVRUPA LİGİ YAYIN HAKLARI NEREDE?

Saran Group tarafından yapılan açıklamaya göre, UEFA'nın üç dev organizasyonunun yayın hakları için EXXEN ile anlaşmaya varıldığı bildirildi. Buna göre, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi üç sezon boyunca yani 2023-2024 sezonu sonuna kadar Exxen platformunda futbolseverlerle buluşacak.

Bu üç büyük kupada Türk futbolunu Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile, oynayacağı ön elemelerde alacakları sonuçlara göre Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor da temsil etme şansı bulabilecek.