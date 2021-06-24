Süper Lig Exxen'de mi yayınlanacak? Süper Lig ihalesini kim kazandı? Exxen ile Süper Lig fiyatı...
Süper Lig Exxen'de mi yayınlanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformu 3 yıl süreyle Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi yayın haklarını aldı. Süper Lig'in de Exxen platformunda yayınlanacağı iddiaları yeniden gündeme geldi. BeIN SPORTS ile sözleşmenin yenilenmeme ihtimali ise iddiaları kuvvetlendiriyor. İşte, Süper Lig Exxen'de mi yayınlanacak? Süper Lig ihalesini kim kazandı? Exxen ile Süper Lig fiyatı...
Süper Lig Exxen'de mi yayınlanacak? Süper Lig ihalesini kim kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Exxen platformu 3 yıl süreyle Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi yayın haklarını aldı. Süper Lig'in de Exxen platformunda yayınlanacağı iddiaları yeniden gündeme geldi. BeIN SPORTS ile sözleşmenin yenilenmeme ihtimali ise iddiaları kuvvetlendiriyor. İşte, Süper Lig Exxen'de mi yayınlanacak? Süper Lig ihalesini kim kazandı? Exxen ile Süper Lig fiyatı...
Saran Group'un açıklamasına göre; Exxen, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin televizyon ve dijital yayın haklarını 2023-2024 sezonu sonuna kadar satın aldı.Bu üç ligin Türkiye'deki yayını için Saran Group, Türkiye'nin Dijital Platformu EXXEN ile anlaşmaya vardı. Canlı maçlar, özetler ve özel yayınlar 3 sezon boyunca Exxen'de olacak.
SÜPER LİG EXXEN'DE Mİ YAYINLANACAK?
Acun Ilıcalı'nın bir süredir Süper Lig'in yayın haklarını istediği konuşuluyor. Saran Group'un önümüzdeki sezon için Süper Lig yayın hakları ihalesine 300-400 milyon dolar bandında bir teklifle gireceği iddia ediliyor. Saran Group ve Exxen'in Süper Lig için de bir girişim yapma ihtimali kuvvetle muhtemel.
EXXEN NE KADAR, KAÇ TL? 2021 EXXEN FİYAT TARİFESİ LİSTESİ
Exxen'de reklamlı olarak yayınlanan içerikler için aylık 9.90 TL ücret gerekiyor. Reklamsız üyelikte ise aylık 19.90 TL ücreti var.
Yıllık olarak reklamlı içerik ise 99.90 TL. Yıllık reklamsız üyelik ise 199.90 TL.
2021 yılında yeni bir zam gelmezse platformu aylık reklamlı izlemek isteyenler 9.90 TL, reklamsız izlemek isteyenler ise 19.90 TL ödeyecekler.
Öte yandan yıllık ödeme seçeneği de bulunan platformda yıllık reklamlı üyelik 99.90 TL olarak belirlenirken yıllık reklamsız üyelik ise 199.90 TL olarak duyuruldu.
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