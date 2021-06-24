Süper Lig Exxen'de mi yayınlanacak? Süper Lig ihalesini kim kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Exxen platformu 3 yıl süreyle Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi yayın haklarını aldı. Süper Lig'in de Exxen platformunda yayınlanacağı iddiaları yeniden gündeme geldi. BeIN SPORTS ile sözleşmenin yenilenmeme ihtimali ise iddiaları kuvvetlendiriyor. İşte, Süper Lig Exxen'de mi yayınlanacak? Süper Lig ihalesini kim kazandı? Exxen ile Süper Lig fiyatı...

Saran Group'un açıklamasına göre; Exxen, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin televizyon ve dijital yayın haklarını 2023-2024 sezonu sonuna kadar satın aldı.Bu üç ligin Türkiye'deki yayını için Saran Group, Türkiye'nin Dijital Platformu EXXEN ile anlaşmaya vardı. Canlı maçlar, özetler ve özel yayınlar 3 sezon boyunca Exxen'de olacak.