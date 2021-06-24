24 Haziran 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'de rota Arjantin! Santos Borre için yönetim temas geçti

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'de rota Arjantin! Santos Borre için yönetim temas geçti

Fenerbahçe transfer haberleri bugün | Yaz transfer dönemi çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren sarı lacivertli yönetimin gündemine flaş bir isim geldi. Arjantin basınında yer alan haberlere göre River Plate ile sözleşmesi sona eren Kolombiyalı golcü Santos Borre için Fenerbahçe yönetiminin temasta olduğu yazıldı.

SPOR
Giriş Tarihi: 24.06.2021 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021
ABONE OL
Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'de rota Arjantin! Santos Borre için yönetim temas geçti

Sarı-Lacivertliler'in gündemine flaş bir isim geldi. Arjantin basınında yer alan haberlere göre River Plate ile sözleşmesi sona eren Kolombiyalı golcü Santos Borre için Fenerbahçe yönetiminin temasta olduğu yazıldı.

Özellikle 25 yaşındaki oyuncunun, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği ve bu anlamda en ciddi adayın Fenerbahçe olduğu öne sürüldü.

Aziz Yıldırım başkan adayı olacak mı? AZİZ YILDIRIM BAŞKAN ADAYI OLACAK MI?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA