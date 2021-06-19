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Kaan Ayhan'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye mesaj! İtalyan kulübü de transfere sıcak bakıyor

Geçtiğimiz yaz Serie A ekiplerinden 'ya 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan , Çizme temsilcisinde 20 maça çıkabildi. Milli yıldız transferinde menajerine talimat vererek ve 'a mesaj yolladı.İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 19.06.2021 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021
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Kaan Ayhan'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye mesaj! İtalyan kulübü de transfere sıcak bakıyor

Bir önceki transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Stoper ve ön libero oynayan 26 yaşındaki futbolcu takımının küme düşmesinin ardından ve 'nin gündemine gelmişti. Ancak o tercihini Serie A ekibi 'dan yana kullandı.

20 MAÇTA OYNADI

Bu sezon Sassuolo'da istediği kadar forma şansı bulamayan Kaan Ayhan kulübünden ayrılma kararı aldı. Yıldız futbolcu menajerler aracılığıyla Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transfer olmak için haber gönderdi. kulübü de bu transfere sıcak bakıyor.

BONSERVİSİ BELLİ

Sassuolo'ya 2.5 milyon Euro'ya transfer olan Kaan Ayhan'ın ayrılığı için kulübü 2 milyon Euro civarı bonservis talep ediyor. Kaan Ayhan'ın da yaklaşık 1 milyon Euro maaş talebi olduğu belirtiliyor.

'la 'de forma giyen Kaan Ayhan İtalya ve maçlarında şans bulmuş ancak beklentilerin altında bir performans ortaya koymuştu.

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