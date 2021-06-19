Kaan Ayhan'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye mesaj! İtalyan kulübü de transfere sıcak bakıyor

BONSERVİSİ BELLİ

Sassuolo'ya 2.5 milyon Euro'ya transfer olan Kaan Ayhan'ın ayrılığı için kulübü 2 milyon Euro civarı bonservis talep ediyor. Kaan Ayhan'ın da yaklaşık 1 milyon Euro maaş talebi olduğu belirtiliyor.

A Milli Takım'la EURO2020'de forma giyen Kaan Ayhan İtalya ve Galler maçlarında şans bulmuş ancak beklentilerin altında bir performans ortaya koymuştu.