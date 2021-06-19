Kaan Ayhan'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye mesaj! İtalyan kulübü de transfere sıcak bakıyor
Geçtiğimiz yaz İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'ya 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Kaan Ayhan, Çizme temsilcisinde 20 maça çıkabildi. Milli yıldız transferinde menajerine talimat vererek Fenerbahçe ve Galatasaray'a mesaj yolladı.İşte detaylar...
Bir önceki transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri Kaan Ayhan olmuştu. Stoper ve ön libero oynayan 26 yaşındaki futbolcu takımının küme düşmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe 'nin gündemine gelmişti. Ancak o tercihini İtalya Serie A ekibi Sassuolo'dan yana kullandı.
20 MAÇTA OYNADI
Bu sezon Sassuolo'da istediği kadar forma şansı bulamayan Kaan Ayhan kulübünden ayrılma kararı aldı. Yıldız futbolcu menajerler aracılığıyla Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transfer olmak için haber gönderdi. İtalyan kulübü de bu transfere sıcak bakıyor.
BONSERVİSİ BELLİ
Sassuolo'ya 2.5 milyon Euro'ya transfer olan Kaan Ayhan'ın ayrılığı için kulübü 2 milyon Euro civarı bonservis talep ediyor. Kaan Ayhan'ın da yaklaşık 1 milyon Euro maaş talebi olduğu belirtiliyor.
A Milli Takım'la EURO2020'de forma giyen Kaan Ayhan İtalya ve Galler maçlarında şans bulmuş ancak beklentilerin altında bir performans ortaya koymuştu.
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