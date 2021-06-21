Galatasaray'a Mustafa Muhammed müjdesi! Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında oynayabilecek mi?

OYNARSA KAMPI VE MAÇLARI KAÇIRACAK

Mısırlı futbolcu, Olimpiyat Oyunları'nda oynarsa hem sezon başı kamplarını kaçıracak, hem de Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında forma giyemeyecek. PSV ile Galatasaray arasındaki maçlar 21 ve 28 Temmuz'da oynanacak. Süper Lig'de yeni sezon ise 13 Ağustos'ta başlayacak.