Galatasaray'a Mustafa Muhammed müjdesi! Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında oynayabilecek mi?
Son dakika transfer haberi... Galatasaray golcü oyuncusu Mostafa Mohamed'in Tokyo Olimpiyatları'na katılıp katılmayacağına yönelik menajerinden flaş bir açıklama geldi. Mostafa Mohamed Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında oynayabilecek mi? İşte detaylar...
Galatasaray'ın Mısırlı yıldız oyuncusu Mostafa Mohamed'in menajeri Ahmed Yahya, 23 yaşındaki oyuncusunun Tokyo Olimpiyatları'nda oynayıp oynamayacağına dair açıklamalarda bulundu.
Ahmed Yahya yaptığı açıklamada "Elbete Mostafa Mohamed, Tokyo Olimpiyatları'nda oynamak istiyor ama son kararı kendisi vermeyecek. Galatasaray kabul ederse Mısır için oynayacak. Fakat Galatasaray istemezse, kulübüyle çatışmaya girmeyecek.
SON BİLGİ: KATILMAYACAK
Yahya, "Sahip olduğum son bilgi Mostafa Mohamed'in Olimpiyatlar'a katılmayacağı yönünde. Galatasaray yönetim kurulu değişti ve yeni yetkililerin kararını bekleyeceğiz" şeklinde konuştu.
İZİN ÇIKARSA OYNAYACAK
Mostafa Mohamed izin çıkması durumunda 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında oynanacak olan Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Mısır U23 Milli Takımı'nda mücadele edecek.
OYNARSA KAMPI VE MAÇLARI KAÇIRACAK
Mısırlı futbolcu, Olimpiyat Oyunları'nda oynarsa hem sezon başı kamplarını kaçıracak, hem de Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında forma giyemeyecek. PSV ile Galatasaray arasındaki maçlar 21 ve 28 Temmuz'da oynanacak. Süper Lig'de yeni sezon ise 13 Ağustos'ta başlayacak.
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