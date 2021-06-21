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Galatasaray'a Mustafa Muhammed müjdesi! Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında oynayabilecek mi?

Son dakika transfer haberi... Galatasaray golcü oyuncusu 'in 'na katılıp katılmayacağına yönelik menajerinden flaş bir açıklama geldi. Mostafa Mohamed ön eleme maçlarında oynayabilecek mi? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 21.06.2021 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021
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Galatasaray'a Mustafa Muhammed müjdesi! Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında oynayabilecek mi?

Galatasaray'ın Mısırlı yıldız oyuncusu 'in menajeri , 23 yaşındaki oyuncusunun 'nda oynayıp oynamayacağına dair açıklamalarda bulundu.

Ahmed Yahya yaptığı açıklamada "Elbete Mostafa Mohamed, Tokyo Olimpiyatları'nda oynamak istiyor ama son kararı kendisi vermeyecek. Galatasaray kabul ederse Mısır için oynayacak. Fakat Galatasaray istemezse, kulübüyle çatışmaya girmeyecek.

SON BİLGİ: KATILMAYACAK

Yahya, "Sahip olduğum son bilgi Mostafa Mohamed'in 'a katılmayacağı yönünde. Galatasaray yönetim kurulu değişti ve yeni yetkililerin kararını bekleyeceğiz" şeklinde konuştu.

İZİN ÇIKARSA OYNAYACAK

Mostafa Mohamed izin çıkması durumunda 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında oynanacak olan 'nda 'nda mücadele edecek.

OYNARSA KAMPI VE MAÇLARI KAÇIRACAK

Mısırlı futbolcu, Olimpiyat Oyunları'nda oynarsa hem sezon başı kamplarını kaçıracak, hem de ön eleme maçlarında forma giyemeyecek. ile Galatasaray arasındaki maçlar 21 ve 28 Temmuz'da oynanacak. 'de yeni sezon ise 13 Ağustos'ta başlayacak.

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