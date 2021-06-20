Son dakika: Samsunspor'un yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak oldu

MEHMET ALTIPARMAK: "YOLUN SONU SÜPER LİG OLSUN"



TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen tecrübeli Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, kendisine ait sosyal medya hesaplarından bir mesaj paylaştı.



Daha önce TFF 1. Lig'den birçok takımı Süper Lig'e çıkartan Altıparmak, "Büyük Samsunspor camiasının büyük hedefleri için yola çıkıyoruz. Bizden beklenen belli, varmak istediğimiz yer belli. Çok çalışacağız ve çok mücadele edeceğiz. Yılport Samsunspor'a gönül veren herkesin desteğiyle yolu sonu Süper Lig olsun" diye konuştu.

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