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Son dakika: Samsunspor'un yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak oldu

Son dakika spor haberi... . Lig ekiplerinden Samsunspor teknik direktör konusunda ile 1 yıllık prensip anlaşmasına vardı. Altıparmak'ın çalıştıracağı 18. takım Samsunspor oldu. Yaptığı açıklamada Altıparmak, “Samsunspor’a gönül veren herkesin desteğiyle yolu sonu olsun” dedi.

SPOR
Giriş Tarihi: 20.06.2021 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021
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Son dakika: Samsunspor'un yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak oldu

hayalini averaj ile kaybeden Samsunspor, Teknik Direktör ile yollarını ayırmıştı.

Bir süredir teknik direktör arayışında olan kırmızı-beyazlılar, daha önce birçok kez . Lig'de şampiyonluk yaşamış tecrübeli Teknik Direktör ile anlaştı.

Samsunspor kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz 2021-2022 futbol sezonu için Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile 1 yıllık prensip anlaşmasına varmıştır. Bu anlaşmanın hem teknik direktörümüze hem de camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadeleri kullanıldı.

ALTIPARMAK'IN ÇALIŞTIRACAĞI 18. TAKIM SAMSUNSPOR OLDU

Mehmet Altıparmak 2007 yılında başladığı teknik direktörlük kariyerinde sırasıyla , , , , , Kartal, , , , , , B.B. Erzurumspor, , Akhisarspor, Hatayspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği olmak üzere toplam 17 takım çalıştırmıştı. Samsunspor, Altıparmak'ın çalıştıracağı 18. takım oldu.

MEHMET ALTIPARMAK: "YOLUN SONU SÜPER LİG OLSUN"

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen tecrübeli Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, kendisine ait sosyal medya hesaplarından bir mesaj paylaştı.

Daha önce TFF 1. Lig'den birçok takımı Süper Lig'e çıkartan Altıparmak, "Büyük Samsunspor camiasının büyük hedefleri için yola çıkıyoruz. Bizden beklenen belli, varmak istediğimiz yer belli. Çok çalışacağız ve çok mücadele edeceğiz. Yılport Samsunspor'a gönül veren herkesin desteğiyle yolu sonu Süper Lig olsun" diye konuştu.

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