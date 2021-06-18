18 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika: Mustafa Reşit Akçay hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberine göre; . Lig'in yeni takımlarından , teknik direktörleri 'ın solunum yolu şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

SPOR
Giriş Tarihi: 18.06.2021
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Son dakika: Mustafa Reşit Akçay hastaneye kaldırıldı

TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor'u çalıştıran Mustafa Reşit Akçay'dan kötü haber geldi. Ünlü teknik adam solunum şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Takımı Kocaelispor konuyla alakalı bir açıklama yaptı.

İşte resmi siteden yapılan açıklama;

Teknik Direktörümüz Mustafa Reşit Akçay, solunum şikayeti nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştır. Hocamızın genel durumu iyidir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

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