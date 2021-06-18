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Galatasaray'a Van Aanholt müjdesi! Kulübünden ayrılma kararı aldı

transfer çalışmalarını sürdürürken gündemine yıldız sol bek 'u almıştı. 30 yaşındaki futbolcudan sarı-kırmızılı takıma sevindirici haber geldi. 'un kontratının bitmesinin ardından kulüpten ayrılacağı öğrenildi. İşte detaylar....

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Giriş Tarihi: 18.06.2021 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021
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Galatasaray'a Van Aanholt müjdesi! Kulübünden ayrılma kararı aldı

Sol bek mevkisine takviye yapmak için kolları sıvayan , Hollandalı sol bek ile ilgileniyor. 'nin kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Uruguaylı futbolcu için yeni bir hamle yapılmayacak. Transfer için düğmeye basan Aslan'a Patrick 'tan sevindirici haber geldi.

TAKIMINDAN AYRILIYOR!

ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Patrick van Aanholt, kontrat bitiminin ardından takımdan ayrılacak.

Öte yandan haberde, Süper Lig devi Galatasaray'ın, Hollandalı sol beke transfer teklifinde bulunduğunun altı çizildi. Yıldız futbolcuya Galatasaray'ın yanı sıra Premier Lig, İtalya ve 'daki kulüplerden de ilgi olduğu belirtildi.

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