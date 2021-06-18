Galatasaray'a Van Aanholt müjdesi! Kulübünden ayrılma kararı aldı

Sol bek mevkisine takviye yapmak için kolları sıvayan Galatasaray, Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt ile ilgileniyor. Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Uruguaylı futbolcu için yeni bir hamle yapılmayacak. Transfer için düğmeye basan Aslan'a Patrick van Aanholt'tan sevindirici haber geldi.