Galatasaray'a Van Aanholt müjdesi! Kulübünden ayrılma kararı aldı
Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürürken gündemine yıldız sol bek Patrick van Aanholt'u almıştı. 30 yaşındaki futbolcudan sarı-kırmızılı takıma sevindirici haber geldi. Van Aanholt'un kontratının bitmesinin ardından kulüpten ayrılacağı öğrenildi. İşte detaylar....
Sol bek mevkisine takviye yapmak için kolları sıvayan Galatasaray, Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt ile ilgileniyor. Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Uruguaylı futbolcu için yeni bir hamle yapılmayacak. Transfer için düğmeye basan Aslan'a Patrick van Aanholt'tan sevindirici haber geldi.
TAKIMINDAN AYRILIYOR!
Crystal Palace ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Patrick van Aanholt, kontrat bitiminin ardından takımdan ayrılacak.
Öte yandan haberde, Süper Lig devi Galatasaray'ın, Hollandalı sol beke transfer teklifinde bulunduğunun altı çizildi. Yıldız futbolcuya Galatasaray'ın yanı sıra Premier Lig, İtalya ve İspanya'daki kulüplerden de ilgi olduğu belirtildi.
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