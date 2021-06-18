Galatasaray Başkanlık seçimi ne zaman? Galatasaray Başkan adayları kimler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Galatasaray 38. başkanını seçiyor, kulüpteki belirsizlik süreci sona eriyor. Mustafa Cengiz'in görev süresinin dolmasının ardından, pandemi nedeniyle aylardır ertelenen kongre, bugün saat 10.00'da Galatasaray lisesi'nde başlayacak. İşte, Galatasaray Başkanlık seçimi ne zaman? Galatasaray Başkan adayları kimler? İşte biyografileri...

30 AYRI SANDIK KURULDU

Seçimde yaklaşık 8 bin 500 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Aidatlarını yatıran ve seçimde oy kullanma hakkına sahip üyeler, Galatasaray lisesi'ndeki sınıflarda kurulacak 30 sandıkta oy atabilecek. Oy kullanım alanları, pandemi tedbirleri kapsamında düzenlenecek. Kapalı alanlarda 6 metrekareye, açık alanlarda ise 4 metrekareye 1 kişi gelecek şekilde sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat edilmesi sağlanacak.