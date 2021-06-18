Galatasaray Başkanlık seçimi ne zaman? Galatasaray Başkan adayları kimler? İşte biyografileri...
Galatasaray Başkanlık seçimi ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Galatasaray’da 3.5 yıllık Mustafa Cengiz dönemi son buluyor. Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas, İbrahim Özdemir, Yiğit Şardan ve Metin Öztürk, saat 10.00’da başlayacak kongrede başkanlık koltuğu için yarışacak. Galatasaray taraftarları hangi isimin yeni başkan olacağını merak ediyor. İşte, Galatasaray Başkanlık seçimi ne zaman? Galatasaray Başkan adayları kimler? İşte biyografileri...
Galatasaray Başkanlık seçimi ne zaman? Galatasaray Başkan adayları kimler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Galatasaray 38. başkanını seçiyor, kulüpteki belirsizlik süreci sona eriyor. Mustafa Cengiz'in görev süresinin dolmasının ardından, pandemi nedeniyle aylardır ertelenen kongre, bugün saat 10.00'da Galatasaray lisesi'nde başlayacak. İşte, Galatasaray Başkanlık seçimi ne zaman? Galatasaray Başkan adayları kimler? İşte biyografileri...
30 AYRI SANDIK KURULDU
Seçimde yaklaşık 8 bin 500 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Aidatlarını yatıran ve seçimde oy kullanma hakkına sahip üyeler, Galatasaray lisesi'ndeki sınıflarda kurulacak 30 sandıkta oy atabilecek. Oy kullanım alanları, pandemi tedbirleri kapsamında düzenlenecek. Kapalı alanlarda 6 metrekareye, açık alanlarda ise 4 metrekareye 1 kişi gelecek şekilde sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat edilmesi sağlanacak.
GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray Kulübünde seçimli olağan genel kurul 19 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilecek seçimde Sarı-Kırmızılı kulüp, 3 yıllığına yeni başkanını seçecek. Saat 10.00'da başlayacak oy verme işlemi, 15.00'te sona erecek.
GALATASARAY'DA BAŞKAN ADAYLARI KİMLER, LİSTELERİNDE KİMLER VAR?
Metin Öztürk:
Asil: Nasuhi Sezgin, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Erol Erkuloğlu, Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, İsmail Sarıkaya, Osman Aral, Emre Alkin, Dikran Gülmezgil, Nihat Kırmızı.
Yedek: Sencer Seren, Sinan Müderrisoğlu, Halil Cem Burnaz, Tanur Lara Yılmaz, Ethem Baturalp Pamukçu.
İbrahim Özdemir:
Asil: Mustafa Torok Tanrıyar, Mustafa Keten, Hilmi Develi, Volkan Vural, Cemal Sedat Dayıoğlu, Murat Atay, Selim Demir, Banu Kavak, Ali Fatinoğlu, Tamer Koldaş.
Yedek: Tunç Üner, Reyhan Çelik, Emre Eti, Cenk Gönenç, Deniz İsmail Aras.
Eşref Hamamcıoğlu:
Asil: Osman Kocaman, Tuncer Hunca, Hayri Gürkan Eliçin, Ahmet Arif Bağlıca, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Cenk Nuri Soyer, Cevat Genç, Ahmet Yavuz, Ecem Tezel Aldanmaz.
Yedek: Mehmet Emre Mısırlı, Emin Tan Bilge, Murat Karaman, Şükran Pelin Öztekin, Yusuf Mutlu Yıldız.
Burak Elmas:
Asil: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün.
Yedek: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener.
Yiğit Şardan:
Asil: Özcan Çetin Soy, Abdurrahim Albayrak, Murat Yalçındağ, Ahmet Aslan, Mete Serkan Sevim, Ömer Mafa, Dorukhan Acar, Begüm Özkan, Murat Özkaya, Murat Erkul.
Yedek: Esen Sirel Ongun, Levent Karadeniz, Abdullah Günhan Aksoy, Kerim Polat, Hamit Karasu.
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