Türkiye İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye'nin üçüncü maçı ayın kaçında? EURO 2020'de...
Türkiye İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. EURO 2020 A grubu üçüncü maçında Türkiye İsviçre karşı karşıya gelecek. İlk iki maçında sahada mağlubiyetle ayrılan Türkiye, son maçında İsviçre karşısında kazanarak en iyi üçüncü olarak üst tura çıkma şansını devam ettirmek istiyor. İşte, Türkiye İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye'nin üçüncü maçı ayın kaçında? EURO 2020'de...
Türkiye İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye'nin üçüncü maçı ayın kaçında? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. EURO 2020 A grubu üçüncü maçında Türkiye İsviçre karşı karşıya gelecek. İlk iki maçında sahada mağlubiyetle ayrılan Türkiye, son maçında İsviçre karşısında kazanarak en iyi üçüncü olarak üst tura çıkma şansını devam ettirmek istiyor. İşte, Türkiye İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye'nin üçüncü maçı ayın kaçında? EURO 2020'de...
TÜRKİYE İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye İsviçre maçı 20 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak, mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
MİLLİLER HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR
Türkiye A Millî Futbol Takımı, İsviçre ile 20 Haziran Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Ay-Yıldızlılar antrenmanını, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'nün maçlarına ev sahipliği yapan Bakcell Arena'da yaptı. Galler maçında ilk 11'de başlayan oyuncular otelde kalarak yenileme çalışması gerçekleştirdi.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada iki devreli çift kale maç ile devam etti. Son bölümde kanat orta organizasyonu ve şut çalışması gerçekleştirildi.
Yaklaşık 75 dakika süren idmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile A Millî Takım eski teknik direktörlerinden Fethi Demircan da takip etti.
A Millî Takım, İsviçre maçının hazırlıklarına yarın akşam yine aynı stadyumda yapacağı antrenmanla devam edecek.
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