Türkiye İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye'nin üçüncü maçı ayın kaçında? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. EURO 2020 A grubu üçüncü maçında Türkiye İsviçre karşı karşıya gelecek. İlk iki maçında sahada mağlubiyetle ayrılan Türkiye, son maçında İsviçre karşısında kazanarak en iyi üçüncü olarak üst tura çıkma şansını devam ettirmek istiyor. İşte, Türkiye İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye'nin üçüncü maçı ayın kaçında? EURO 2020'de...

TÜRKİYE İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye İsviçre maçı 20 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak, mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.