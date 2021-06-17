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Futbolda yaz transfer dönemi resmen başladı

Son dakika haberi...Futbolda "Yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2021-2022 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi başladı. Yaz transfer dönemi, 8 Eylül'de tamamlanacak.

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Giriş Tarihi: 17.06.2021
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Futbolda yaz transfer dönemi resmen başladı

Futbolda "Yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2021-2022 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre bugün itibarıyla başlayan yaz transfer dönemi, 8 Eylül'de tamamlanacak.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.

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