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Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu! Golcü futbolcu sarı-lacivertli ekibe veda etti | Son dakika transfer gelişmesi

... Fenerbahçe golcü futblcu ile yolların resmen ayrıldığını duyurdu. Frey, ekibi ’e transfer oldu. İşte detaylar...

SPOR İHA
Giriş Tarihi: 17.06.2021
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Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu! Golcü futbolcu sarı-lacivertli ekibe veda etti | Son dakika transfer gelişmesi

Fenerbahçeli futbolcu Michael Frey, bonservisiyle birlikte Belçika ekibi Royal Antwerp'e transfer oldu.

Transfere ilişkin Fenerbahçe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "Oyuncumuz Michael Frey, bonservisiyle birlikte Belçika takımlarından Royal Antwerp'e transfer olmuştur. Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Fenerbahçe'nin 2018-2019 sezonunda Zürih takımından transfer ettiği santrfor Frey, ilk sezonunda 22 resmi maçta 5 gol atabildi. Bir sonraki sezon Almanya'nın Nürnberg takımına kiralanan Frey, geçici transferle 2020-2021'de ise Belçika ekiplerinden Waasland-Beveren'de görev aldı.

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