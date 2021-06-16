Trabzonspor'da ayrılık! Ahmet Canbaz'ın sözleşmesi feshedildi
Son dakika haberine göre: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Ahmet Canbaz'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada, oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği kaydedildi.
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Ahmet Canbaz'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği belirtildi.
İŞTE O AÇIKLAMA
Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Ahmet Canbaz arasındaki 03.07.2019 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
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