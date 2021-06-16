16 Haziran 2021, Çarşamba
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Trabzonspor'da ayrılık! Ahmet Canbaz'ın sözleşmesi feshedildi

Son dakika haberine göre: Spor Toto ekiplerinden , 'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada, oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği kaydedildi.

SPOR
Giriş Tarihi: 16.06.2021 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021
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Trabzonspor'da ayrılık! Ahmet Canbaz'ın sözleşmesi feshedildi

ekiplerinden , 'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği belirtildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Ahmet Canbaz arasındaki 03.07.2019 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

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