Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe yeni sezonun ilk transferini açıkladı! Serdar Dursun Fenerbahçe'de!
Son dakika transfer haberi: Gelecek sezon çalışmalarına devam eden Fenerahçe, geçen sezon Bundesliga 2'de 27 gol atan ve bonservisi elinde olan Serdar Dursun'u transfer etti. Serdar Dursun ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Gelecek sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, geçen sezon Bundesliga 2'de 27 gol atan ve bonservisi elinde olan Serdar Dursun'u transfer etti.Sarı lacivertliler, Serdar Dursun ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde;
"Kulübümüz, geçtiğimiz sezon 2. Bundesliga takımlarından Darmstadt 98'de forma giyen santrafor Serdar Dursun'u bonservissiz olarak 3+1 yıllığına renklerimize bağlamıştır.
Geçen sezon 2. Bundesliga'da gol kralı olan Serdar Dursun'a, Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Fenerbahçemize hoş geldin Serdar Dursun!
Serdar Dursun, geçen sezon ligde 33 maçta fileleri 27 kez havalandırarak gol kralı olmuştu.
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