Macaristan 0-3 Portekiz (MAÇ SONUCU-ÖZET) Cristiano Ronaldo tarihe geçti
EURO 2020 E grubu ilk maçında Macaristan ile Portekiz karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmanın 87. dakikasında Cristiano Ronaldo, attığı 2 golle takımını 3-0 üstünlüğe taşıdı ve tarihi bir rekora imza attı. Ronaldo, 11 golle Michel Platini’yi geride bıraktı ve Avrupa Şampiyonası tarihinde en çok gol atan isim oldu. İşte detaylar...
EURO 2020 F Grubu ilk maçında Macaristan, Portekiz'i konuk etti. Puskas Arena'da oynanan karşılaşmada Portekiz rakibini 3-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 84'üncü dakikada Raphael Guerreiro ile 87'nci dakikada penaltı ve 90+2'nci dakikalarda Cristiano Ronaldo kaydetti.
Öte yandan Macaristan'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Fenerbahçeli Attila Szalai, 90 dakika sahada kaldı.
RONALDO TARİHE GEÇTİ
Öte yandan karşılaşmada attığı 2 golle takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Cristiano Ronaldo, tarihine geçti. Ronaldo, Macaristan karşısında 87 ve 90'ıncı dakikalarda fileleri sarsarsak şampiyona tarihindeki gol sayısını 11'e yükseltti. Portekizli oyuncu, 9 gol bulunan Platini'yi geride bırakarak zirveye yükseldi.
Ronaldo, 11 golle Michel Platini'yi geride bıraktı ve Avrupa Şampiyonası tarihinde en çok gol atan isim oldu. İşte detaylar...
İşte o sıralama:
11 - Cristiano Ronaldo
9 - Platini
7 - Shearer
6 - Griezmann
6 - Van Nistelrooy
6 - Kluivert
6 - Rooney
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