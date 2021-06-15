Macaristan 0-3 Portekiz (MAÇ SONUCU-ÖZET) Cristiano Ronaldo tarihe geçti

EURO 2020 F Grubu ilk maçında Macaristan, Portekiz'i konuk etti. Puskas Arena'da oynanan karşılaşmada Portekiz rakibini 3-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 84'üncü dakikada Raphael Guerreiro ile 87'nci dakikada penaltı ve 90+2'nci dakikalarda Cristiano Ronaldo kaydetti.