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Belhanda Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti mi? Avukatı açıkladı

'da başkanlık yarışı sürerken mevcut başkan 'den ses getirecek açıklamalar geldi. 19 Haziran'daki seçimlerde yeniden aday olmayacağını daha önce duyuran Cengiz, hiçbir başkan adayını desteklemediğini söyledi. Cengiz’in, 'nın kulübü 'ya şikayet ettiği iddialarının üzerine ise yıldız futbolcunun avukatı açıklama yaptı.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 15.06.2021 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021
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Belhanda Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti mi? Avukatı açıkladı

Son dakika spor haberi: Younes Belhanda'nın avukatı Avukat Normand, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e yanıt verdi. Normand, "Müvekkilim, kulübün mali açıdan zorlandığı pandemi döneminde maaşlarının ödenmesi için FIFA'ya herhangi bir başvuruda bulunmadığının bilinmesini istiyor" dedi.

Galatasaray'ın Süper Lig 2020-21 sezonunun ikinci yarısında sözleşmesini feshettiği Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın avukatı Thomas Normand, müvekkilinin, maaşlarının ödenmesi için pandemi döneminde FIFA'ya başvurmadığını, sözleşmenin tek taraflı feshi sonrası dava açtıklarını belirtti.

Normand, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in hakkındaki sözlerinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Müvekkilim, kulübün mali açıdan zorlandığı pandemi döneminde maaşlarının ödenmesi için 'ya herhangi bir başvuruda bulunmadığının bilinmesini istiyor." ifadesini kullandı.

"BELHANDA MAAŞINDA İNDİRİME GİTMİŞTİR"

Açıklamada, "Bu süreçte maaş ödemelerinde yaşanan gecikmelere rağmen oyuncu, eski kulübüyle her zaman dostane bir çözüm yolu aramıştır. Maaşında indirime gidilmiştir. Fakat 'ın sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi sonrası oyuncu, sözleşmenin ihlal sebebine itiraz etmek ve alacaklarının ödenmesi için FIFA'da dava açmaya karar vermiştir." denildi.

"BELHANDA VE FEGHOULİ BİZİ FIFA'YA VERDİ"

'de yayımlanan "Gündem Özel" programında basın mensuplarından gelen soruları yanıtlayan , "Belhanda'yı gönderdiğim için asla pişman değilim. Belhanda ve Feghouli bizi FIFA'ya verdi. Üç kişi yapılandırmadaki yüzde 15'i kabul etmedi. Bizi tehdit etti. Bu bizi üzüyor. Eleştirdiğimiz Falcao bile indirim yaptı, en başta Muslera yaptı. Belhanda'nın son açıklaması bardağı taşıran son damla oldu." açıklamasında bulunmuştu.

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