Belhanda Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti mi? Avukatı açıkladı

"BELHANDA VE FEGHOULİ BİZİ FIFA'YA VERDİ"

GSTV'de yayımlanan "Gündem Özel" programında basın mensuplarından gelen soruları yanıtlayan Mustafa Cengiz, "Belhanda'yı gönderdiğim için asla pişman değilim. Belhanda ve Feghouli bizi FIFA'ya verdi. Üç kişi yapılandırmadaki yüzde 15'i kabul etmedi. Bizi tehdit etti. Bu bizi üzüyor. Eleştirdiğimiz Falcao bile indirim yaptı, en başta Muslera yaptı. Belhanda'nın son açıklaması bardağı taşıran son damla oldu." açıklamasında bulunmuştu.