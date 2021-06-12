Beşiktaş'ta flaş Sergen Yalçın gelişmesi! Yönetimden yeni teklif
Son dakika Beşiktaş haberleri... Sezonu çifte kupa ile kapatan Sergen Yalçın ile Beşiktaş arasında henüz resmi imzalar atılmadı. Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın’ı ikna etmek için daha önceki öneriyi revize etme, teklifi artırma kararı aldı. Siyah-beyazlıların bu sorunu hafta içerisinde bitirmesi bekleniyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın ile henüz yeni bir kontrat yapamayan Beşiktaş Yönetimi, gelecek hafta bu sorunu tamamen çözmek istiyor.
Sergen Yalçın ile bir araya gelecek olan yönetim, iddia edildiği gibi, şu an için başka hocalarla görüşülmediğini ve bu iddiaların art niyetli bir şekilde yayılmaya çalışıldığını söyleyecek.
15 milyon TL civarındaki teklifi daha da yukarı çıkartarak güncellenmiş bir teklif sunacak olan siyah-beyazlılar, ikna edebilirse, önemli bir sorunu ortadan kaldırmış olacak.
İtalya maçı için Roma'ya geçen ve tekrar Çeşme'ye dönecek olan Emre Kocadağ'ın, bizzat takip ettiği sözleşme sürecini mutlu sonla bitirmek istediği ifade edildi.
Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'a, geçen seneye göre daha güçlü bir kadro sözü vereceği belirtildi. Aboubakar'ın da gitmesiyle önemli bir gücünü kaybeden Beşiktaş Yönetimi bu nedenle Sergen Yalçın'ın isteği üzerine tüm yoğunluğunu forvet hattına verecek.
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