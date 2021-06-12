12 Haziran 2021, Cumartesi
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Beşiktaş'ta flaş Sergen Yalçın gelişmesi! Yönetimden yeni teklif

Son dakika Beşiktaş haberleri... Sezonu çifte kupa ile kapatan ile Beşiktaş arasında henüz resmi imzalar atılmadı. , Sergen Yalçın’ı ikna etmek için daha önceki öneriyi revize etme, teklifi artırma kararı aldı. Siyah-beyazlıların bu sorunu hafta içerisinde bitirmesi bekleniyor.

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Giriş Tarihi: 12.06.2021
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Beşiktaş'ta flaş Sergen Yalçın gelişmesi! Yönetimden yeni teklif

Teknik direktör ile henüz yeni bir kontrat yapamayan , gelecek hafta bu sorunu tamamen çözmek istiyor.

Sergen Yalçın ile bir araya gelecek olan yönetim, iddia edildiği gibi, şu an için başka hocalarla görüşülmediğini ve bu iddiaların art niyetli bir şekilde yayılmaya çalışıldığını söyleyecek.

15 milyon TL civarındaki teklifi daha da yukarı çıkartarak güncellenmiş bir teklif sunacak olan siyah-beyazlılar, ikna edebilirse, önemli bir sorunu ortadan kaldırmış olacak.

İtalya maçı için 'ya geçen ve tekrar Çeşme'ye dönecek olan 'ın, bizzat takip ettiği sözleşme sürecini mutlu sonla bitirmek istediği ifade edildi.

Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'a, geçen seneye göre daha güçlü bir kadro sözü vereceği belirtildi. 'ın da gitmesiyle önemli bir gücünü kaybeden Beşiktaş Yönetimi bu nedenle Sergen Yalçın'ın isteği üzerine tüm yoğunluğunu forvet hattına verecek.

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