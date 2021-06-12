Beşiktaş'ta flaş Sergen Yalçın gelişmesi! Yönetimden yeni teklif

İtalya maçı için Roma'ya geçen ve tekrar Çeşme'ye dönecek olan Emre Kocadağ'ın, bizzat takip ettiği sözleşme sürecini mutlu sonla bitirmek istediği ifade edildi.

Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'a, geçen seneye göre daha güçlü bir kadro sözü vereceği belirtildi. Aboubakar'ın da gitmesiyle önemli bir gücünü kaybeden Beşiktaş Yönetimi bu nedenle Sergen Yalçın'ın isteği üzerine tüm yoğunluğunu forvet hattına verecek.