Beşiktaş'ta Sergen Yalçın krizi! Teklifleri geri çevirdi

Son dakika spor haberi… Bu yıl Sergen Yalçın'la birlikte adeta rüya gibi bir sezonu geride bırakan Beşiktaş, 16. Süper Lig şampiyonluğunu ve Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek sezonu çifte kupayla tamamladı. Sergen Yalçın'ın sezon bitimiyle beraber sona eren sözleşmesinin hızlı bir şekilde uzatılması ve yönetimin transferlere yönelmesi beklenirken, iki taraf arasında yapılan görüşmelerde uyuşmazlık yaşanıyor.