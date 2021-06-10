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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın krizi! Teklifleri geri çevirdi

'in 2019-2020 sezonunun ortasında 'nın gönderilmesiyle birlikte takımın başına getirilen , kısa süre içerisinde 'ta fark yarattı ve 2020-2021 sezonunu Süper Lig ve 'yla beraber çifte şampiyonlukla tamamladı. Başarılı teknik adamın sözleşmesi ise 31 Mayıs itibariyle sona erdi. Yalçın ve yönetim ile yapılan görüşmelerden ise henüz olumlu sonuç çıkmazken, deneyimli teknik adamın yönetimin 2 tekfilini reddettiği iddia edildi. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2021 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021
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Son dakika spor haberi… Bu yıl 'la birlikte adeta rüya gibi bir sezonu geride bırakan Beşiktaş, 16. şampiyonluğunu ve 'nı müzesine götürerek sezonu çifte kupayla tamamladı. Sergen Yalçın'ın sezon bitimiyle beraber sona eren sözleşmesinin hızlı bir şekilde uzatılması ve yönetimin transferlere yönelmesi beklenirken, iki taraf arasında yapılan görüşmelerde uyuşmazlık yaşanıyor.

Birçok kiralık yıldızı ve dar kadro rotasyonuyla rüya gibi bir sezon geçiren 'ta, deneyimli teknik adamın sözleşmesi, sezonun bitmesiyle beraber 31 Mayıs'ta sona erdi.

Sergen Yalçın'ın sözleşmesinin kısa süre içerisinde revize edilerek uzatılması beklenirken, iki taraf arasında başlayan görüşmeler adeta çıkmaza girdi.

2 TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

Sezonun yorgunluğunu Çeşme'de atan Sergen Yalçın, Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ile sözleşme görüşmelerine başladı. Ancak siyah-beyazlı ekibin 1 yıl ve 10 milyon TL'yi bulan ilk teklifini kabul etmeyen Sergen Yalçın, ikinci bir teklifi bekledi.

Yönetimin revize ederek sunduğu ikinci kontratta ise yine 1 yıl ve 15 milyon TL teklif edildi. Çifte kupalı sezonun mimarı Sergen Yalçın, A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin aktardığı bilgilere göre, 15 milyon TL'yi bulan teklifi de geri çevirdi.

Sercan Dikme, Beşiktaş'ta yaşanan Sergen Yalçın bilmecesine dair son gelişmeleri ve transferlerin gidişatını canlı yayında anlattı.

İşte Sercan Dikme'nin açıklamaları…

"Sergen Yalçın'a 15 milyon TL teklif yapıldı. Rakam konusunda henüz bir anlaşma sağlanamadı. Beşiktaş yönetimi ve Sergen Yalçın'ın arasında ortak nokta 15 milyon TL değil. Sergen hoca yeni bir kontrat bekliyor. Hafta sonu itibarıyla bir hareketlilik bekleniyor."

TRANSFERLERDE SON DURUM

"Beşiktaş, Rachid Ghezzal transferini son günlere bırakacak. Çünkü 'nin beklentileri Beşiktaş'ın karşılayabileceği seviyede değil. Kenan Karaman'a 900 bin Euro civarında bir teklif yapıldı. Bu teklife oyuncu tarafından olumlu cevap verilmesini beklemiyorum. Teklifin 1 milyon Euro'nun üzerine çıkarılması bekleniyor."

Sergen Yalçın Beşiktaş yönetimiyle anlaştı mı? SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ YÖNETİMİYLE ANLAŞTI MI?

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