Türkiye İtalya maçı saat kaçta? EURO 2020 milli maç hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? Canlı yayın bilgileri!
Türkiye İtalya maçı hangi kanalda, saat kaçta? 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında bugün Türkiye ile İtalya karşı karşıya gelecek. İlk galibiyeti için saahaya çıkacak Ay-Yıldızlılar hazırlıklarını tamamladı. Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlılar, bu maçlarda 4 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Peki, Türkiye İtalya maçı saat kaçta? EURO 2020 milli maç hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? İşte haberin detayları...
Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye ile İtalya karşılaşacak. Ay-Yıldızlıların ilk galibiyet için ter dökeceği karşılaşmanın detayları belli oldu. Türkiye ile İtalya arasında oynanan son iki karşılaşma, 1-1 sona erdi. İki rakip, İtalya'nın başkenti Roma'da ilk kez karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye İtalya maçı saat kaçta? EURO 2020 milli maç hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? İşte merak edilenler...
TÜRKİYE-İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
EURO 2020 A Grubu Türkiye İtalya maçı bugün Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Burak Yılmaz
İTALYA: Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Jorginho, Barella, Locatelli, Berardi, Insigne, Immobile
TÜRKİYE EURO 2020'DE SAHNE ALIYOR
Tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında boy gösterecek ay-yıldızlı ekipte, İtalya karşılaşması öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor.
İtalya'da ise tedavisi süren, orta sahanın önemli isimlerinden Marco Verratti'nin forma giymesi beklenmiyor.
Roma Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 17 bin taraftar tribünden izleyecek. Bu mücadelede yaklaşık 3 bin Türk taraftarın da tribünde yer alması bekleniyor.
Türkiye, A Grubu'ndaki diğer maçlarında Azerbaycan'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda, 16 Haziran'da TSİ 19.00'da Galler, 20 Haziran'da da TSİ 19.00'da İsviçre ile karşı karşıya gelecek.
TÜRKİYE 5. KEZ AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI'NDA
Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda 5. kez finallerde yer alıyor.
A Milli Futbol Takımı, 1996, 2008 ve 2016'da Fatih Terim, 2000'de de Mustafa Denizli yönetiminde finallerde sahaya çıktı. Ay-yıldızlı ekip ilk kez Şenol Güneş yönetiminde Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.
1996'da İngiltere'nin düzenlediği finallerde Türkiye, gruptaki 3 maçını gol atamadan, yenilgiyle tamamlayarak elendi. 2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenledikleri finallerde ise Türkiye, gruptan çıkıp, çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek, organizasyona veda etti.
Ay-yıldızlı ekip, Fatih Terim yönetiminde katıldığı EURO 2008'de ise büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa Şampiyonaları tarihindeki en iyi dereceye imza attı. Milli Takım, 2016'da Fransa'da düzenlenen turnuvada ise grup maçlarını 3 puanla 3. sırada tamamlayarak elendi.
2021'DEKİ 7. MAÇ
Milliler, İtalya mücadelesiyle 2021 yılındaki yedinci maçına çıkacak.
Bu yıl oynadığı 6 maçta 4 galibiyet alan milliler, 2 de beraberlik yaşadı. Bu maçlarda 14 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 6 gol gördü.
Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.
Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında ise sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı 2-1 kazanırken Antalya'da Gine ile oynadığı özel maç golsüz berabere bitti. Milli takım, EURO 2020 öncesinde oynadığı son özel maçta ise Almanya'da Moldova'yı 2-0 yendi.
TÜRKİYE 593. MAÇINA ÇIKIYOR
A Milli Futbol Takımı, İtalya maçıyla tarihinde 593. kez sahaya çıkacak.
Türk Milli Takımı, 98 yıllık tarihinde 316'sı resmi, 276'sı özel 592 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 226 galibiyet elde etti, 142 beraberlik ve 224 yenilgi yaşadı.
Ay-yıldızlı ekip, 252'si deplasmanda, 259'u evinde, 81'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 789 gol attı, kalesinde 843 gol gördü.
A Milli Takım, bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 592 karşılaşmanın 509'unu Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
Milliler, 592 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.
Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.
TÜRKİYE A MİLLİ FUTBOL TAKIMI ADAY KADRO
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)
Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)
Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)
Forvet: Cengiz Ünder (Roma), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Brentford).
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