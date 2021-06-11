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Türkiye İtalya maçı canlı izleme yolları! EURO 2020 Türkiye İtalya maçı TRT 1 ile canlı yayın izle ekranı...

Türkiye İtalya maçı canlı izleme yolları sorgulanan konular arasında yer alıyor. EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda A Milli Futbol Takımımız sahne alıyor. İlk maçında grubun güçlü takımı İtalya'ya karşı mücadele edecek Türkiye'nin genç ve yetenekli kadrosu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Karşılaşmaya kısa süre kala ilk 11'ler belli olacak. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyenler ise detayları araştırıyor. İşte, EURO 2020 Türkiye İtalya maçı TRT 1 ile canlı yayın izle ekranı...

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Giriş Tarihi: 11.06.2021 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021
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Türkiye İtalya maçı canlı izleme yolları! EURO 2020 Türkiye İtalya maçı TRT 1 ile canlı yayın izle ekranı...

EURO 2020 Türkiye İtalya maçı TRT 1 ile canlı yayın izle ekranı sorgulanan konular arasında yer alıyor. EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası bu akşam Türkiye ve İtalya mücadelesi ile açılacak. Millilerimiz güçlü rakibi karşısında gruba 3 puanla başlamak istiyor. ve öğrencileri A grubundaki ilk maçına mutlak üç puan parolası ile çıkacak. Milli takımımızın zorlu mücadelesini canlı izlemek isteyenle sorgulama yapmaya başladı. İşte, EURO 2020 Türkiye İtalya maçı TRT 1 ile canlı yayın izle ekranı...

EURO 2020 TÜRKİYE İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile İtalya arasında oynanacak turnuvanın açılış maçı öncesi nefesler tutuldu. A Milli Futbol Takımımız, son hazırlıklarını da tamamlayarak maç saatini beklemeye başlarken, mücadelenin muhtemel 11'leri belli oldu. Öte yandan maçın yayın kanalına ilişkin tüm sorular da netleşti.

İşte, Türkiye İtalya maçı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler;

TÜRKİYE İTALYA MAÇI CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EURO 2020 A GRUBU VE FİKSTÜR

1- TÜRKİYE
2- İtalya
3- İsviçre
4- Galler

TÜRKİYE İTALYA MUHTEMEL 11'LER

İtalya: Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Barella, Jorginho, Locatelli, Berardi (Chiesa), Immobile, Insigne

Türkiye: , , , , , , , , , ,

TARİH: 11.06.2021

SAAT: 22:00

HAKEM:

STADYUM: Roma Olimpiyat Stadı

YAYIN KANALI: TRT 1

TÜRKİYE 5. KEZ AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI'NDA

, 1996, 2008 ve 2016'da Fatih Terim, 2000'de de Mustafa Denizli yönetiminde finallerde sahaya çıktı. Ay-yıldızlı ekip ilk kez Şenol Güneş yönetiminde Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

1996'da İngiltere'nin düzenlediği finallerde Türkiye, gruptaki 3 maçını gol atamadan, yenilgiyle tamamlayarak elendi. 2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenledikleri finallerde ise Türkiye, gruptan çıkıp, çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek, organizasyona veda etti.

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