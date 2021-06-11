Türkiye İtalya maçı canlı izleme yolları! EURO 2020 Türkiye İtalya maçı TRT 1 ile canlı yayın izle ekranı...

EURO 2020 Türkiye İtalya maçı TRT 1 ile canlı yayın izle ekranı sorgulanan konular arasında yer alıyor. EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası bu akşam Türkiye ve İtalya mücadelesi ile açılacak. Millilerimiz güçlü rakibi karşısında gruba 3 puanla başlamak istiyor. Şenol Güneş ve öğrencileri A grubundaki ilk maçına mutlak üç puan parolası ile çıkacak. Milli takımımızın zorlu mücadelesini canlı izlemek isteyenle sorgulama yapmaya başladı. İşte, EURO 2020 Türkiye İtalya maçı TRT 1 ile canlı yayın izle ekranı...

EURO 2020 TÜRKİYE İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile İtalya arasında oynanacak turnuvanın açılış maçı öncesi nefesler tutuldu. A Milli Futbol Takımımız, son hazırlıklarını da tamamlayarak maç saatini beklemeye başlarken, mücadelenin muhtemel 11'leri belli oldu. Öte yandan maçın yayın kanalına ilişkin tüm sorular da netleşti.