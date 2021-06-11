Galatasaray'dan son dakika KAP açıklaması! Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara Galatasaray'da
Son dakika transfer haberi... Galatasaray Kulübü, Göztepe'den ayrılan Alpaslan Öztürk ve Kasımpaşa'yla sözleşmesi sona eren Aytaç Kara'yı resmen kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, her iki futbolcuyla da 3'er yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. İşte Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'nın sözleşmesine ilişkin detaylar...
Galatasaray Kulübü, Göztepe'den ayrılan Alpaslan Öztürk'ü ve Kasımpaşa'da ayrılan Aytaç Kara'yı resmen kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, iki oyuncuyla da 3 yıllık anlaşmaya vardığını KAP'a bildirdi.
SEZONUN İLK İMZASI
Geçen sezon bir averajla şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da sezonun ilk imzaları atıldı. Son dakika bilgisine göre Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk ile üçer senelik sözleşme imzaladı.
İŞTE KAP AÇIKLAMASI
ALPASLAN'IN MAAŞI BELLİ OLDU
Profesyonel Futbolcu Alpaslan Öztürk ile 2021-2022 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.
2021-2022 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti
2022-2023 sezonu için net 5.500.000 TL sabit transfer ücreti
2023-2024 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
AYTAÇ KARA TRANSFERİ DE RESMEN AÇIKLANDI!
Profesyonel Futbolcu Aytaç Kara ile 2021-2022 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.
2021-2022 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti
2022-2023 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti
2023-2024 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Kariyerinde Eskişehirspor, Bursaspor, Trabzonspor, Yeni Malatyaspor gibi takımlar olan Aytaç Kara uzun süredir Kasımpaşa'da forma giyiyordu. Kasımpaşa'da sezon ortasında kadro dışı kalan Aytaç, bireysel çalışmalarını sürdürmüştü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son durum: 11 Haziran evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Haziran ayı evde bakım maaşı hangi illere yattı?
- Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman, hangi tarihte sona erecek? Adalet Bakanlığı son dakika...
- Binlerce işçi alımı olacak! Başvurular İŞKUR üzerinden kolayca yapılacak! A101, ŞOK, BİM zincir marketler...
- Biontech 2. doz ne zaman yapılacak? Biontech aşısının yan etkileri nelerdir? Uzman isimler açıkladı...
- Bugün hangi maçlar var? 11 Haziran EURO 2020 grup maçları fikstürü! Avrupa Futbol Şampiyonası maçları ne zaman?
- TSK tayin sonuçları açıklandı mı? 2021 TSK tayin yerleri ne zaman açıklanacak? Resmi açıklama geldi mi?
- Instagram Save A Dog bağışı nedir, amacı ne? Çin Yulin Köpek Eti Festivali'ne 'DUR' kampanyası!
- Bugün Kabine Toplantısı var mı? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?
- PTT'den EURO 2020 müjdesi! UEFA EURO 2020 TM anma pulu ve ilk gün zarfı fiyatı ne kadar? Pul adedi...
- OGM işçi alımı son dakika: 2021 Orman Genel Müdürlüğü mevsimlik işçi alımı başvuru ne zaman? Kadro dağılımı ve şartlar...
- 30 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 30-40 yaş arası aşılama ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı aşı takvimi!
- Ve açıklandı! MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı! 2021 MSB PERTEM MSÜ 2. seçim aşaması ne zaman, nasıl olacak?