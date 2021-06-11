Galatasaray'dan son dakika KAP açıklaması! Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara Galatasaray'da

SEZONUN İLK İMZASI

Geçen sezon bir averajla şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da sezonun ilk imzaları atıldı. Son dakika bilgisine göre Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk ile üçer senelik sözleşme imzaladı.