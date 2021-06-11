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Galatasaray'dan son dakika KAP açıklaması! Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara Galatasaray'da

Son dakika transfer haberi... , 'den ayrılan ve Kasımpaşa'yla sözleşmesi sona eren Aytaç Kara'yı resmen kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, her iki futbolcuyla da 3'er yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. İşte Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'nın sözleşmesine ilişkin detaylar...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2021 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021
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Galatasaray'dan son dakika KAP açıklaması! Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara Galatasaray'da

, 'den ayrılan 'ü ve Kasımpaşa'da ayrılan Aytaç Kara'yı resmen kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, iki oyuncuyla da 3 yıllık anlaşmaya vardığını KAP'a bildirdi.

SEZONUN İLK İMZASI

Geçen sezon bir averajla şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptıran 'da sezonun ilk imzaları atıldı. Son dakika bilgisine göre Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk ile üçer senelik sözleşme imzaladı.

İŞTE KAP AÇIKLAMASI

ALPASLAN'IN MAAŞI BELLİ OLDU

Profesyonel Futbolcu Alpaslan Öztürk ile 2021-2022 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2021-2022 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 5.500.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

AYTAÇ KARA TRANSFERİ DE RESMEN AÇIKLANDI!

Profesyonel Futbolcu Aytaç Kara ile 2021-2022 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2021-2022 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kariyerinde Eskişehirspor, Bursaspor, Trabzonspor, Yeni Malatyaspor gibi takımlar olan Aytaç Kara uzun süredir Kasımpaşa'da forma giyiyordu. Kasımpaşa'da sezon ortasında kadro dışı kalan Aytaç, bireysel çalışmalarını sürdürmüştü.

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