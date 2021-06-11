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Türkiye-İtalya maçında gözler hakeme döndü! İşte Millilerimizin penaltı beklediği pozisyon

EURO 2020'nin açılış maçında ile karşı karşıya gelen 'mız, 'ın İtalya ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Pozisyonda maçın hakemi  oyunu devam ettirdi. İşte o pozisyon...

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Giriş Tarihi: 11.06.2021 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021
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Türkiye-İtalya maçında gözler hakeme döndü! İşte Millilerimizin penaltı beklediği pozisyon

EURO 2020'de A Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile kozlarını paylaştı.

Ay-Yıldızlılar, golsüz beraberlikle devam eden mücadelenin 44. dakikada Burak Yılmaz'ın yerde kaldığı pozisyonda penaltı beklerken, maçın hakemi Danny Makkelie oyunu devam ettirdi.

(Görüntü TRT Spor'dan alınmıştır)

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