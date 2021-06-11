Bugün hangi maçlar var? 11 Haziran EURO 2020 grup maçları fikstürü! Avrupa Futbol Şampiyonası maçları ne zaman?
Bugün hangi maçlar var? Koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup maçları bugün başlıyor. Türkiye'nin de yer aldığı EURO 2020'de bugün hangi maçların yapılacağı merak ediliyor. Açılış maçında Türkiye ile İtalya'nın karşılaşacağı turnuvanın hakemleri arasında Cüneyt Çakır da yer alıyor. Peki, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçları ne zaman? Bugün hangi maçlar var? İşte 11 Haziran EURO 2020 grup maçları fikstürü...
Bugün hangi maçlar var? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen EURO 2020, Türkiye-İtalya mücadelesi ile bugün başlıyor. Heyecan dozu yüksek geçecek Türkiye-İtalya karşılaşmasının yanı sıra bugün hangi maçların oynanayacağı merak ediliyor. 24 milli takımın mücadele edeceği turnuva 31 gün sürecek ve 51 maça sahne olacak. Peki, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçları ne zaman? Bugün hangi maçlar var? İşte 11 Haziran EURO 2020 grup maçları fikstürü...
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
EURO 2020 grup maçları bugün Türkiye-İtalya maçı ile başlayacak. Roma Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Bugün başka maç oynanmayacak.
EURO 2020 GRUP MAÇLARI FİKSTÜRÜ (1. MAÇLAR)
11 HAZİRAN CUMA
Türkiye - İtalya: 22.00
12 HAZİRAN CUMARTESİ
Galler - İsviçre: 16.00
Danimarka - Finlandiya: 19.00
Belçika - Rusya: 22.00
13 HAZİRAN PAZAR
İngiltere - Hırvartistan: 16.00
Avusturya - Kuzey Makedonya: 19.00
Hollanda - Ukrayna: 22.00
14 HAZİRAN PAZARTESİ
İskoçya - Çek Cumhuriyeti: 16.00
Polonya - Slovakya: 19.00
İspanya - İsveç: 22.00
15 HAZİRAN SALI
Macaristan - Portekiz: 19.00
Fransa - Almanya: 22.00
Tarihinde ilk kez ikiden fazla ülkenin ev sahipliği yapacağı organizasyon, 11 farklı ülkede düzenlenecek. İtalya'nın başkenti Roma, İngiltere'nin başkenti Londra, Hollanda'nın başkenti Amsterdam, Danimarka'nın başkenti Kopenhag, Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Romanya'nın başkenti Bükreş, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin yanı sıra Rusya'nın Saint Petersburg, Almanya'nın Münih, İspanya'nın Sevilla ve İskoçya'nın Glasgow şehri de karşılaşmalara ev sahipliği yapacak.
Tam kapasiteyle hizmet vermeye hazırlanan Budapeşte'deki Puskas Arena dışındaki statlara, ülkelerdeki Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda sınırlı sayıda seyirci alınacak. Diğer statların tribünleri, ülkelere göre yüzde 20 ila 50 oranında dolacak.
Takımlar, dörderli 6 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk 2 sırada bitirenler ve en iyi üçüncü kontenjanından 4 ekip, son 16 turuna yükselecek. Eleme turları, tek karşılaşma üzerinden oynanacak.
CÜNEYT ÇAKIR DA DÜDÜK ÇALACAK
EURO 2020 için görevlendirilen 18 hakem arasında, 2012 ve 2016'daki şampiyonalarda da maç yöneten Cüneyt Çakır da yer aldı.
UEFA ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) arasındaki iş birliği anlaşmasındaki değişim programının parçası olarak ilk kez bir Güney Amerikalı hakem (Arjantinli Fernando Rapallini), Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yapacak.
Fransız Stephanie Frappart ise Avrupa Erkekler Futbol Şampiyonası'nda görev alacak ilk kadın hakem olacak. Frappart, dördüncü hakem veya yedek yardımcı hakem olarak maçlara atanacak.
ÖNCEKİ TURNUVALARDAN ÖNE ÇIKANLAR
1960 - Çeyrek finalde SSCB ile eşleşen İspanya, siyasi nedenlerle turnuvadan çekildiği için SSCB doğrudan yarı finale çıktı.
1968 - Final maçında İtalya ile Yugoslavya 1-1 berabere kaldı. Uzatmalar sonunda da sonuç değişmeyince iki gün sonra bir tekrar maçı oynandı. İkinci kez oynanan final maçını 2-0 kazanan İtalya şampiyon oldu.
1992 - SSCB ülke dağılmadan kısa süre önce turnuvaya katılmaya hak kazandı. Takım, turnuvaya Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) adı altında katıldı. BDT, Rusya, Ukrayna, Belarus, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Ermenistan, Moldova ve Tacikistan ülkelerini temsil etti. BDT'nin içinde yer almayan 5 cumhuriyet ise futbolcularını göndermedi. Bu ülkeler Azerbaycan, Estonya, Gürcistan, Litvanya ve Letonya'ydı.
1992 - Yugoslavya turnuvaya katılmaya hak kazandı ancak ülkenin dağılması nedeniyle takım, turnuvadan diskalifiye edildi. Onun yerine çağrılan grup ikincisi Danimarka sürpriz biçimde şampiyon oldu.
1992 - Turnuva, ülkenin bayrağı ile UEFA yazısının son kez logo olarak kullanıldığı ve kısaca "EURO" adı verilmeden, "Avrupa Futbol Şampiyonası" adıyla oynanan son turnuva oldu. Ayrıca futbolcu isimlerinin formanın arkasına yazıldığı ilk büyük futbol yarışması olarak tarihe geçti.
1996 - Almanya, finalde karşılaştığı Çek Cumhuriyeti'ni Oliver Bierhoff'un attığı altın golle 2-1 yenerek 3. şampiyonluğuna ulaştı. EURO 96, altın gol kuralının uygulandığı milli takım düzeyindeki ilk büyük turnuva oldu.
2000 - Turnuva, ilk kez iki ülkenin (Hollanda-Belçika) ortak organizasyonu altında gerçekleştirildi.
2004 - Organizasyon tarihinde ilk kez açılış ve final maçları aynı takımlar arasında oynandı. Şampiyonada neredeyse hiç şans verilmeyen Yunanistan, favorilerin formsuzluğundan da yararlanarak oynadığı savunma futboluyla şampiyon oldu.
2008 - Türkiye Milli Futbol Takımı, Avusturya ile İsveç'in ev sahipliği yaptığı turnuvaya geri dönüşleri ile damga vurdu. Ay-yıldızlılar, tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.
2012 - İspanya, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2010 FIFA Dünya Kupası'nın ardından bu şampiyonayı da kazanarak üst üste 3 büyük turnuvayı kazanan tek takım unvanını da elde etti.
2016 - Portekiz, finalde ev sahibi Fransa'yı yenerek tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.
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