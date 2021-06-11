Bugün hangi maçlar var? 11 Haziran EURO 2020 grup maçları fikstürü! Avrupa Futbol Şampiyonası maçları ne zaman?

ÖNCEKİ TURNUVALARDAN ÖNE ÇIKANLAR

1960 - Çeyrek finalde SSCB ile eşleşen İspanya, siyasi nedenlerle turnuvadan çekildiği için SSCB doğrudan yarı finale çıktı.

1968 - Final maçında İtalya ile Yugoslavya 1-1 berabere kaldı. Uzatmalar sonunda da sonuç değişmeyince iki gün sonra bir tekrar maçı oynandı. İkinci kez oynanan final maçını 2-0 kazanan İtalya şampiyon oldu.

1992 - SSCB ülke dağılmadan kısa süre önce turnuvaya katılmaya hak kazandı. Takım, turnuvaya Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) adı altında katıldı. BDT, Rusya, Ukrayna, Belarus, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Ermenistan, Moldova ve Tacikistan ülkelerini temsil etti. BDT'nin içinde yer almayan 5 cumhuriyet ise futbolcularını göndermedi. Bu ülkeler Azerbaycan, Estonya, Gürcistan, Litvanya ve Letonya'ydı.