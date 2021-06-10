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BAL Ligi'nde son düdükle saha karıştı! Yeşil saha boks ringine döndü

BAL'ın ilk maçında ile karşı karşıya geldi. 90+9 dakika süren maçta Hendekspor, Karasuspor'u mağlup etti. Maç sonunda Hendekspor'un bir oyuncusunun Karasuspor'un oyuncusu Kaan İr'e yumruk atmasıyla saha karıştı. Futbolun unutulduğu yeşil saha adeta boks ringine döndü.

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Giriş Tarihi: 10.06.2021
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BAL Ligi'nde son düdükle saha karıştı! Yeşil saha boks ringine döndü

Karasuspor, Karasu Şehir Stadı'nda Hendekspor ile BAL'ın ilk maçında karşı karşıya geldi.

BAL Ligi'nde son düdükle saha karıştı! Yeşil saha boks ringine döndü

Karşılaşmada Hendekspor, Karasuspor'u 3-2 mağlup etti.

BAL Ligi'nde son düdükle saha karıştı! Yeşil saha boks ringine döndü

Hendekspor'un uzatmanın son dakikasında attığı gol ile maç tamamlandı.

BAL Ligi'nde son düdükle saha karıştı! Yeşil saha boks ringine döndü

Maçın ardından Hendekspor'u bir oyuncunun Karasuspor'un kalecisine yumruk atmasıyla birlikte saha karıştı.

BAL Ligi'nde son düdükle saha karıştı! Yeşil saha boks ringine döndü

Sahada yumruklar konuşurken Hendekspor Antrenörü Talip Toprak'ın kendi oyuncusuna attığı tokat dikkatlerden kaçmadı.

BAL Ligi'nde son düdükle saha karıştı! Yeşil saha boks ringine döndü

Çıkan kargaşanın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve bekçiler sahaya girerek tarafları güçlükle ayırdı.

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