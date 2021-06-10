İşte Mehmet Topal'ın yeni adresi

18 yıl sonra Süper Lig 'de mücadele edecek olan Altay'da kurmaylar güçlü bir takım kurmak için kolları sıvadı. Transferde tek yetkilinin Mustafa Denizli olan İzmir ekibinin hedefinde Mehmet Topal'ın olduğu öğrenildi.

Başakşehir'den ayrılan 35 yaşındaki deneyimli oyuncuyla en kısa sürede temasa geçilmesi bekleniyor.

338 MAÇTA FORMA GİYDİ

Mehmet Topal'ın İzmir ekibinin teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Başarılı orta saha oyuncusu, Süper Lig'de görev yaptığı 338 maçta 20 gol atarken 22 asiste imza attı. Geçen sezon Başakşehir de 25 maçta sahaya çıkıp 2 kez rakip fileleri havalandıran ve 2 de gol pası veren Mehmet Topal'ın bonservisi elinde bulunuyor.