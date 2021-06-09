09 Haziran 2021, Çarşamba
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A Millilerin uçağında tüyleri diken diken eden anons!

A Milliler, EURO 2020'de oynayacağı ilk mücadele için Roma'ya uçtu. A Milli Futbol Takımını Roma'ya götüren THY uçağında duygusal anlar yaşandı. THY pilotunun özel anonsu kafiledekiler tarafından alkışlandı. İşte tüyleri diken diken eden o anons...

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Giriş Tarihi: 09.06.2021 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021
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A Millilerin uçağında tüyleri diken diken eden anons!

, 'nı özel olarak hazırlanan ve 84 milyon taraftarın ismini taşıyan A330-303 tipi uçağı ile Paderborn'dan Roma'ya götürdü.

A Millilerin uçağında tüyleri diken diken eden anons! A MİLLİLERİN UÇAĞINDA TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN ANONS!

ÖZEL ANONS YAPILDI

Türk Hava Yolları uçuş ekibi, bu özel seferde Euro 2020 Grup karşılaşmaları öncesinde A Milli Futbol Takımına özel anons yaptı.

"YOLUNUZ AÇIK OLSUN"

Uçağın Kaptan Pilotu Akın Deniz, Milli Takıma inançlarını kaybetmemeleri gerektiğini hatırlatarak, "Değerli milli takımımız, kaptan pilotunuz konuşuyor. Size yolculuğumuz ile ilgili bazı bilgiler vermek isterim.Şampiyonluğa giden bu rotada uçağımızdaki 84 milyon yolcumuz ile heyecanın doruklarında seyrediyoruz.Havamız gayet Güneş'li ve adrenalini yüksek 90 dakikalara hazırız.Yolculuğumuzda türbülanslar da olabilir, bu pozisyonlarda lütfen kendinize inancınızı kaybetmeyiniz. Varış yerimiz olan wembley stadyumu'na 11 Temmuz günü saat 21:00'da ulaşmış olacağız.Desteğe ihtiyacınız olduğunda elinizi kalbinize götürerek bize ulaşabilirsiniz. Türk Hava Yolları ailesi olarak sizinle aynı formayı giymekten, ay-yıldızlı bayrağımızı birlikte taşımaktan gurur duyuyoruz.Yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

Anonsun bitmesinin ardından başta Teknik Direktör olmak üzere tüm kafile kaptan pilotu alkışladı. Ayrıca A Milli Takıma kokpit ve kabin ekibinden Kaptan Pilot Akın Deniz ve ikinci Pilot , Ertuğrul Ece, , , Erdal Büyükbaş, Serkan Gürkan, Sevtap Çelik, Cihan Turan ve Gizem Bayar eşlik etti.

GURUR DUYUYORUZ

Bu özel anın görüntülerini Twitter hesabından paylaşan THY Basın Müşavir Yahya Üstün "Havamız Güneş'li, rotamız belli. 84 milyon yolcumuzla 11 Temmuz'a finale uçuyoruz. Türk Hava Yolları ailesi olarak milli takımımızla aynı formayı giymekten gurur duyuyoruz"

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