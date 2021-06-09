A Millilerin uçağında tüyleri diken diken eden anons!

Anonsun bitmesinin ardından başta Teknik Direktör Şenol Güneş olmak üzere tüm kafile kaptan pilotu alkışladı. Ayrıca A Milli Takıma kokpit ve kabin ekibinden Kaptan Pilot Akın Deniz ve ikinci Pilot Cemre Taşkın, Ertuğrul Ece, Burcu Yavuz, Yunus Emre Güler, Erdal Büyükbaş, Serkan Gürkan, Sevtap Çelik, Cihan Turan ve Gizem Bayar eşlik etti.

GURUR DUYUYORUZ

Bu özel anın görüntülerini Twitter hesabından paylaşan THY Basın Müşavir Yahya Üstün "Havamız Güneş'li, rotamız belli. 84 milyon yolcumuzla 11 Temmuz'a finale uçuyoruz. Türk Hava Yolları ailesi olarak milli takımımızla aynı formayı giymekten gurur duyuyoruz"