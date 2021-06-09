Son dakika | Galatasaray'da Şener Özbayraklı takımdan ayrıldı

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren savunma oyuncusu Şener Özbayraklı, veda mesajı yayımladı.

Şener, sosyal medyadaki kişisel hesabından yaptığı paylaşımda, "2019 yılından bu yana gururla formasını taşıdığım Galatasaray Spor Kulübü ile sözleşmemin sona ermesinin ardından yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

Ayrılıkların futbolun bir parçası olduğunu aktaran 31 yaşındaki sağ bek, şunları kaydetti:

"Nasıl ki yeni maceralara atılmak futbolun doğasında varsa ayrılıklar da işimizin bir parçası. Ben de kariyerimde yeni bir sayfa açmanın her iki taraf için de daha doğru olacağına inanıyorum. Parçalı forma ile sahada görev yaptığım her an terimin son damlasına kadar savaştım, elimden geleni vermeye çalıştım. Fakat veda vakti geldi çattı. Yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör Fatih Terim başta olmak üzere tüm teknik ekibe, takım arkadaşlarıma, idari karoya ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederim."

ŞENER ÖZBAYRAKLI'NIN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Başkanlık seçimi yaklaşan Galatasaray'da, bir yandan da transferde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı Başakşehir ile görüşüyor. Taraflar her konuda anlaşmaya vardı. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

2019'un yazında Fenerbahçe'den ayrılarak Galatasaray'a imza atan Şener, sarı kırmızılı forma ile 26 maçta forma giydi.